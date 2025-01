Ông Trump tuyên bố người dân Greenland muốn trở thành một phần của nước Mỹ

(VTC News) -

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được điều đó. Có đến 57.000 cư dân của hòn đảo Bắc Cực này muốn trở thành một phần của nước Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Kể từ khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tái khẳng định mong muốn mua lại hòn đảo Bắc Cực này, vùng đất do Đan Mạch kiểm soát nhưng có mức độ tự chủ lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi tin chúng ta sẽ có được Greenland, vì nó thực sự liên quan đến tự do của thế giới. Nó không liên quan gì đến Mỹ", vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Những bình luận mới nhất của ông Donald Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Greenland - nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ, là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đồng minh lâu năm của Mỹ và là thành viên sáng lập NATO. Ông Donald Trump luôn đặt ra nghi ngờ về tính hợp pháp trong tuyên bố chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Trong khi đó, Thủ tướng Mette Frederiksen gọi Mỹ là "đồng minh quan trọng và thân cận nhất" của Đan Mạch và bà không tin rằng Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để đảm bảo quyền kiểm soát Greenland.

Bà Frederiksen nhắc lại bà hoan nghênh Mỹ quan tâm nhiều hơn đến khu vực Bắc Cực, nhưng bà cho biết "điều này phải được thực hiện theo cách tôn trọng người dân Greenland".

"Đồng thời, điều này phải được thực hiện với sự đồng ý của Đan Mạch", bà Frederiksen cho biết.

Thủ tướng Greenland, Múte Egede tuyên bố vùng lãnh thổ này không phải để bán nhưng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ trong các lĩnh vực như khai thác mỏ.

Trước đó, ông Donald Trump đăng tải video về cảnh máy bay riêng của ông hạ cánh tại Nuuk, thủ phủ của vùng lãnh thổ Bắc Cực này.

"Các đại diện của tôi hạ cánh tại Greenland. Sự đón tiếp rất tuyệt. Họ và thế giới tự do cần sự an toàn, an ninh, sức mạnh và hòa bình! Đây là một thỏa thuận phải đạt được. Làm Greenland vĩ đại trở lại!", ông Donald Trump nói.