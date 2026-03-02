Tăng tính công khai, minh bạch về công tác nhân sự tại Quốc hội

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 55, chiều 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Trình bày báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, bên cạnh các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, kinh tế - xã hội (như thông lệ tại Kỳ họp thứ nhất của các nhiệm kỳ trước), dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành công tác lập pháp và các nội dung khác của kỳ họp thường lệ giữa năm.

"Theo đó, dự kiến tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 4 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và giám sát. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu", ông Lê Quang Mạnh nói.

Về thời gian của kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội dự kiến Quốc hội họp phiên trù bị vào chiều 5/4; khai mạc kỳ họp vào sáng 6/4, dự kiến bế mạc vào ngày 25/4. Kỳ họp được chia thành 2 đợt.

Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 11/4 (1 tuần): tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự vào đầu kỳ họp. Sau đó, bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ, Hội trường đối với một số dự án luật, nghị quyết; xem xét, thảo luận về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại Tổ về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước.

Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 25/4 (1 tuần): bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận các dự án luật, nghị quyết còn lại; thảo luận tại Hội trường và biểu quyết các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

"Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày (ngày 12-19/4) để các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội (trong trường hợp chưa kịp trình tại đợt 1). Với những dự án đã được trình và thảo luận tại đợt 1 thì các cơ quan có thời gian nghiên cứu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện để gửi đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua", ông Lê Quang Mạnh thông tin.

Căn cứ quy định của pháp luật và thực tiễn tại kỳ họp trước, trên cơ sở ý kiến của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội (tại phiên trù bị, khi trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình kỳ họp) về việc cho phép áp dụng cách thức rút gọn khi tiến hành việc thảo luận đối với các nội dung về công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội không tiến hành riêng việc thảo luận tại Đoàn mà cho ý kiến, thảo luận ngay trong phiên thảo luận tại Hội trường về nội dung công tác nhân sự.

"Để tăng tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cử tri, Nhân dân theo dõi các hoạt động tại kỳ họp, ngoài các phiên họp phải được phát thanh, truyền hình trực tiếp theo quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị đối với công tác nhân sự thì truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao (trước khi tiến hành Lễ tuyên thệ)", ông Lê Quang Mạnh nói.