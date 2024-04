Thủ tướng cắt băng khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(VTC News) -

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài Nguyên và Môi trường.

Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài tuyến 79km, với tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ TP.HCM đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng tuyên bố thông xe dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) tại đầu cầu Nghệ An.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi hai dự án này đi vào khai thác sẽ nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc - Nam là 1.187km; đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước vào khai thác đến nay đạt hơn 2.000km.

Đặc biệt, 2 đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến QL1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao an toàn khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa TP.HCM và Khánh Hòa, giữa Hà Nội và Nghệ An. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kích cầu du lịch của các tỉnh: Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Thủ tướng cũng nói thêm, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, hệ thống đường cao tốc đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong việc kết nối, nâng cao năng lực vận tải phụ vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, thu hút đầu tư, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho các địa phương, các vùng và cả nước.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua 3 tỉnh gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của trục đường cao tốc mới khánh thành, thông xe trong hệ thống giao thông cả nước, hành lang vận tải Bắc - Nam, là trục xương sống, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước.

Theo Thủ tướng, để khánh thành hai dự án ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực chung, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương sự quyết tâm, cố gắng của Bộ Giao thông vận tải, các Ban quản lý dự án, doanh nghiệp, nhà thầu; sự nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng của người dân, sẵn sàng nhường đất, dời nhà để triển khai các dự án.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức, hướng dẫn vận hành, khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả; căn cứ nhu cầu giao thông để xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy mô quy hoạch trong tương lai.

Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên bảo đảm an toàn trong khai thác; triển khai xây dựng đầy đủ các công trình tiện ích đi kèm như trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu.

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, đủ điều kiện để tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2024).