Thủ tướng: Ban hành Nghị quyết giải quyết phát sinh khi triển khai Nghị định 46

Chiều 4/2, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ban hành ngay nghị quyết của Chính phủ để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về việc triển khai Nghị định 46, trong đó nêu rõ việc hướng dẫn thực hiện nghị định này chưa kịp thời, cụ thể. Do đó, trong những ngày đầu triển khai thực hiện, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46. Đến nay, đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Trước đó tại Công điện 08, để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 46; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể lên Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm này.

Ngay trong sáng 4/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã hỏa tốc yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trong đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đợt cao điểm sát tết nguyên đán, ưu tiên giải quyết thông quan ngay đối với hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu đã đảm bảo hồ sơ theo quy định và hướng dẫn có liên quan của các bộ chuyên ngành.