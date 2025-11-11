Thứ trưởng Ngô Lê Văn kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2457 của Thủ tướng về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Theo quyết định, Thủ tướng cử ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Nguyễn Minh Vũ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/11.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Ủy ban) được thành lập ngày 15/6/1977 có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Ủy ban sẽ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO.

Ủy ban giúp Thủ tướng: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong việc hợp tác với UNESCO; Phối hợp và điều hòa hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trong công tác UNESCO.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các Văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO.

Ủy ban này cũng báo cáo Thủ tướng theo định kỳ hàng năm về tổ chức và hoạt động của Ủy ban và các hoạt động hợp tác với UNESCO theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục; Văn hóa; Thông tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký.