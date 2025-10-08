Thứ trưởng Công Thương: Không gây khó dễ cho người dân lắp điện mặt trời mái nhà

(VTC News) -

Trước câu hỏi về thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện nay bị đánh giá là phức tạp khi yêu cầu người dân phải gửi thông báo nhưng thực chất là đăng ký tới nhiều cơ quan chức năng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: "Không có lý gì Bộ Công Thương đặt ra thủ tục gây khó dễ, hạn chế quy định về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà".

Ông Tân lý giải ngành điện cần phải nắm bắt được thông tin, đặc biệt là công suất nguồn điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà để cung ứng điện cho hợp lý. "Việc này không phải để quản lý mà người dân chỉ cần thông báo. Tuy nhiên do ngành điện là ngành đặc thù, các yếu tố kỹ thuật khó nên cần nhà tư vấn cho người dân trong quá trình lắp đặt và cung cấp thông tin, thông số để người dân làm việc", ông Tân nói thêm.

Theo quy hoạch điện 8, mục tiêu đến năm 2030 sẽ lắp đặt 50% công suất điện mặt trời mái nhà.

Đại diện Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà là rất rõ và bộ mong muốn phát triển. Quy hoạch điện 8 cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 sẽ lắp đặt 50% công suất điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công Thương đang hướng tới việc địa phương thực hiện thủ tục online, trực tuyến để đơn giản, gắn với tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn cho người dân, hộ gia đình thực hiện việc này. “Bộ đang giao cho Cục Điện lực rà soát lại quy định để đơn giản hơn nữa”, ông Tân thông tin.

Trong khi đó, ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực, giải thích thêm: theo quy định, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự dùng và sử dụng độc lập sẽ không phải đăng ký, thông báo. Tuy nhiên các trường hợp vừa mua điện EVN vừa lắp điện mặt trời thì phải thông báo, chứ không phải cơ chế bắt đăng ký hay đi xin.

Ông Hùng lý giải cơ chế thông báo này để cơ quan quản lý điện lực của địa phương biết được việc sử dụng, đảm bảo cân bằng cung cầu cho phù hợp. Đặc biệt khi thực hiện thông báo sẽ giúp cơ quan điện lực biết việc sử dụng điện mặt trời, nhằm quản lý vận hành điều độ hơn, nên yêu cầu các bên liên quan khi lắp đặt phải thông báo.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết bộ cũng đang xây dựng cơ chế khuyến khích ưu đãi phát triển điện mặt trời mái nhà, khuyến khích được phép bán điện cho EVN và cơ chế tài chính như vay ưu đãi…với tinh thần cởi mở hơn, thủ tục đơn giản hơn, chỉ cần gửi hồ sơ đăng ký, đơn xác nhận gửi lên cổng thông tin cấp phường/xã là một đơn vị duy nhất nhận thông tin, sau đó đơn vị điện lực sẽ đến lắp đặt, đo đếm.