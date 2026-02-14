Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên nhu cầu thực

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam được dự báo sẽ chuyển mình mạnh mẽ sau giai đoạn sàng lọc mạnh với nhiều tín hiệu phục hồi. Trả lời Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam VOV, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, hành lang pháp lý mới đang giúp thị trường BĐS lấy lại niềm tin. Với quyết tâm đưa Đề án 1 triệu căn NOXH về đích sớm, BĐS Việt Nam đang hướng tới chu kỳ phát triển minh bạch, bền vững và nhân văn hơn.

- Thưa Thứ trưởng, nhìn lại năm 2025 vừa qua, ông đánh giá đâu là những dấu ấn nổi bật giúp thị trường BĐS vượt qua "khe cửa hẹp" để phục hồi?

Có thể khẳng định, BĐS là trụ cột quan trọng, tác động lan tỏa tới hơn 30 ngành, lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua thị trường đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cả yếu tố trong và ngoài nước. Cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý, dư thừa phân khúc cao cấp nhưng thiếu nhà ở phù hợp khả năng chi trả của đại đa số người dân, đặc biệt là NOXH.

Trước thực trạng đó, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nguồn cung. Dấu ấn lớn nhất là việc đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS vào cuộc sống. Hành lang pháp lý đồng bộ này đã khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất kéo dài. Đặc biệt, riêng trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành hàng loạt Nghị quyết, Công điện và Chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, tái cơ cấu cung - cầu, giúp thị trường BĐS chuyển từ trạng thái "đóng băng" sang phục hồi tích cực.

- Những chuyển động tích cực này được thể hiện qua các số liệu thực tế thế nào, thưa ông?

Sự hồi phục được minh chứng rõ nhất qua nguồn cung. Trong năm 2025, cả nước có 241 dự án với quy mô khoảng 120.034 căn/lô/nền được cấp phép mới. Đáng chú ý, có tới 1.862 dự án (khoảng 771.984 căn/lô/nền) đang triển khai xây dựng và 298 dự án đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, niềm tin nhà đầu tư đã quay trở lại. Thanh khoản tăng, dòng vốn từ tín dụng, trái phiếu và FDI vào BĐS dần khơi thông. Nhiều dự án vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ để đưa vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực. Một điểm sáng không thể không nhắc tới là công tác phát triển NOXH. Năm 2025, cả nước hoàn thành 103.133 căn, đạt 103% chỉ tiêu đề ra, đồng thời khởi công mới 90 dự án quy mô 95.630 căn. Đây là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh.

- Bước sang năm 2026, ông dự báo thị trường BĐS sẽ vận động theo xu hướng nào? Liệu chúng ta có thể kỳ vọng vào sự bùng nổ mạnh mẽ?

Tôi cho rằng, năm 2026 thị trường BĐS sẽ ở trạng thái “sôi động trong sự thận trọng”. Các điểm nghẽn pháp lý đã được tháo gỡ từng bước, niềm tin được củng cố sẽ là bệ phóng cho nguồn cung.

Dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào BĐS nhưng có sự chọn lọc khắt khe hơn. Người mua và nhà đầu tư sẽ ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và uy tín chủ đầu tư. Phân khúc căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Đây là nền tảng để thị trường phát triển lành mạnh, giảm thiểu tình trạng đầu cơ và hướng tới sự bền vững dài hạn.

- Dù đã có khởi sắc, nhưng thực tế giá nhà hiện nay vẫn cao so với thu nhập của đại bộ phận người dân. Bộ Xây dựng nhìn nhận vấn đề này và các "điểm nghẽn" còn tồn tại thế nào?

Đúng là thị trường vẫn còn những nút thắt. Đầu tiên là sự lệch pha cung - cầu: dư thừa phân khúc cao cấp nhưng lại thiếu sản phẩm giá rẻ. Thứ hai là giá BĐS có xu hướng tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực do tình trạng đầu cơ, găm hàng. Thứ ba là hệ thống cơ sở dữ liệu về giao dịch, giá cả chưa hoàn thiện, dẫn đến hiện tượng "hai giá" gây nhiễu loạn thông tin.

Quá trình sàng lọc trong năm 2025 vừa qua là tất yếu. Những doanh nghiệp yếu kém về quản trị, phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính đã bị loại bỏ. Những cái tên còn trụ lại là những doanh nghiệp có năng lực tài chính và định hướng phát triển thực chất.

Bộ Xây dựng tiếp tục đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và người dân để xây dựng thị trường BĐS ổn định, minh bạch và lành mạnh. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng mà là phát triển bền vững, đảm bảo an sinh và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

- NOXH đang là phân khúc "khát" nguồn cung nhất, Bộ Xây dựng sẽ làm gì để tăng tốc Đề án 1 triệu căn NOXH?

Mục tiêu trọng tâm của năm 2026 là thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH". Chúng tôi phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ NOXH, nhằm hướng tới mục tiêu về đích sớm 1 triệu căn vào năm 2028, thay vì 2030 như kế hoạch ban đầu. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Bộ Xây dựng đang tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm:

Khơi thông nguồn lực tài chính: Thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ vốn vay cho đối tượng khách hàng trẻ dưới 35 tuổi.

Cải cách thủ tục "Luồng xanh": Đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm ưu tiên đặc biệt, thực hiện song song các quy trình về đầu tư, đất đai và xây dựng để rút ngắn tối đa thời gian cấp phép.

Đảm bảo quỹ đất sạch: Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc dành 20% quỹ đất trong các dự án thương mại và chủ động bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng.

Dự án Nhà ở xã hội bố trí cho NLĐ khu công nghiệp, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Sự vào cuộc đồng bộ: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động để đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang và công nhân tại các khu vực trọng điểm.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ này không chỉ giải quyết cơn "khát" nguồn cung mà còn giúp thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững và nhân văn hơn.

- Để đạt được con số khổng lồ đó, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương cần được triển khai như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể:

Về nguồn vốn: Ngân hàng Nhà nước cần thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, đặc biệt ưu tiên người trẻ dưới 35 tuổi.

Về quỹ đất: Các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để làm NOXH; chủ động bố trí ngân sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch.

Về thủ tục: Đưa các dự án NOXH vào nhóm “luồng xanh”, thực hiện song song các quy trình đầu tư, đất đai, xây dựng để rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, cấp phép.

NOXH Đồng Văn, Hà Nam (HUD).

Về lực lượng vũ trang: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp địa phương triển khai nhà ở cho lực lượng vũ trang tại các khu vực có nhu cầu lớn.

- Bên thềm năm mới 2026, ông có thông điệp gì gửi gắm đến các doanh nghiệp và người dân đang quan tâm đến thị trường BĐS?

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và người dân để xây dựng thị trường BĐS ổn định, minh bạch và lành mạnh. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng mà là phát triển bền vững, đảm bảo an sinh và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực của người dân.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!