Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng được điều động làm Bí thư Đảng ủy VCCI

(VTC News) -

Chiều 16/10, Đảng ủy VCCI tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Hồ Sỹ Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (phải) chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy VCCI Hồ Sỹ Hùng.

Trao Quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy VCCI, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - cho biết, trong bối cảnh hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo VCCI được Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng.

Đây là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới của VCCI trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động và chỉ định ông Hồ Sỹ Hùng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Bí thư Đảng ủy VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết trong thời gian tới, VCCI sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ VCCI đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, khơi dậy tinh thần cống hiến và sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động vì sự phát triển bền vững của cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp.