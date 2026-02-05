Thủ phủ mai vàng tại Gia Lai: Mai Tết 'tràn đường' ngóng người mua

Trang chủ
Sức mua giảm tại thị trường mai Tết An Nhơn, tỉnh Gia Lai
Những ngày qua tại thủ phủ mai vàng An Nhơn (tỉnh Gia Lai), hàng nghìn chậu hoa mai phục vụ thị trường Tết được các nhà vườn bày bán ken đặc dọc 2 bên tuyến đường quốc lộ 1A, đường liên xã.
Những ngày này mọi năm, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua các phường An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc... đã tấp nập những đoàn xe tải nối đuôi nhau, tiếng còi xe xen lẫn tiếng mặc cả huyên náo của thương lái. Thế nhưng, năm nay không khí ảm đạm lạ thường.
Dọc hai bên đường, những tấm biển bán mai Tết, sắc vàng của hoa được phơi bên lề đường nhưng người ghé thăm thì thưa thớt hoặc có ghé cũng chỉ để xem, ngắm rồi bỏ đi.
An Nhơn từ lâu nổi tiếng với nghề trồng mai. Hàng nghìn hộ dân bám vườn, sống cùng mai qua nhiều thế hệ. Mai ở đây không chỉ là hàng hóa; đó là vốn liếng, là niềm tin của cả một năm lao động. Thế nhưng, mùa Tết này, niềm tin ấy đang bị thử thách.
Vụ Tết năm nay đối với các nhà vườn tại thủ phủ mai vàng có thể gói gọn trong hai chữ: "khắc nghiệt" ngay từ những trận bão và lũ lụt liên tiếp đổ bộ khiến nhiều vườn mai ngập sâu trong nước. Để cứu mai, người dân đã phải bỏ thêm chi phí và nhân công chăm sóc ngày đêm. Với hy vọng mùa Tết này sẽ bù đắp lại thiệt hại nhưng thực tế, các nhà vườn như đang ngồi trên "đống lửa", thấp thỏm không yên khi sức mua của khách theo ghi nhận hiện tại chỉ đạt khoảng 20%.
Hàng nghìn chậu mai bonsai, loại mai bán chạy nhất trong các dịp Tết cũng trong tình trạng ế ẩm. Ở An Nhơn, mỗi mùa mai là một canh bạc với thời tiết và thị trường. Người trồng mai quen với rủi ro mưa gió, sâu bệnh, nhưng rủi ro “không có người mua” thì khó lường hơn cả.
Anh Nguỵ Trung Ánh (50 tuổi) chủ một nhà vườn mai tại phường An Nhơn Đông lo lắng, "Nhà tôi năm nay bày bán 500 chậu mai lớn nhỏ các loại nhưng đến hiện tại chỉ bán được khoảng 80 chậu. Chưa bao giờ tôi thấy chợ mai lại ảm đạm thế này.
"Mọi năm tầm này thương lái từ Nam, Bắc đã đặt tiền cọc gần hết vườn, xe tải vào ra nườm nượp. Năm nay, khách đến chỉ xem rồi lắc đầu đi ra. Sức mua 20% là con số quá thấp, không đủ trả tiền phân thuốc chứ đừng nói đến chuyện ăn Tết.", anh Ánh chia sẻ.
Anh Trần Thanh Bình, một thương lái chuyên vận chuyển hoa đi các tỉnh phía Bắc cho hay, tại miền Trung, nếu thời tiết nắng ấm như hiện nay thì mai sẽ không chơi được quá mùng 1 Tết. Nhưng nếu đưa ra các tỉnh có thời tiết lạnh phía Bắc, cây mai sẽ kìm hãm sức nở để chơi xuyên Tết. Đồng nghĩa với việc người trồng mai mới mong thu hồi được chút vốn liếng sau một năm lao đao vì thiên tai.
"Tuy nhiên, việc vận chuyển ra Bắc cũng đầy rủi ro, chi phí vận tải đường dài tăng cao, khiến nhiều thương lái cũng phải cân não. Nếu bán không chạy, tiền vận chuyển có khi còn cao hơn tiền hoa", anh Bình chia sẻ.
Nhìn những gốc mai bonsai được uốn nắn tinh xảo, những gốc mai cổ thụ có giá hàng chục triệu đồng vẫn đẹp như mọi năm, chỉ khác là thiếu bước chân người mua.
Để thích nghi với tình hình, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm giá bán bán thấp hơn so với mọi năm, thậm chí chấp nhận bán hòa vốn để "đẩy hàng". Họ hy vọng rằng hy vọng “phút 89” thị trường sẽ nhúc nhích.
