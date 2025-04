Thu hút vốn FDI, Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp – logistics chiến lược

(VTC News) -

Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI

Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư hoàn thành 48 khu công nghiệp (KCN), đồng thời trở thành địa phương có nhiều KCN nhất cả nước. Hiện nay, với 31 KCN đã đi vào hoạt động, Đồng Nai thu hút dòng vốn đầu tư từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 1.700 dự án, tổng vốn đầu tư đạt trên 35 tỷ USD. Những con số này cho thấy Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hiện tỷ lệ lấp đầy tại các KCN ở Đồng Nai ngày càng cao, tỉnh đang tiếp tục mở rộng và đầu tư thêm KCN mới để thu hút doanh nghiệp trong nước và FDI đến đầu tư, mở rộng sản xuất. Cụ thể, đầu năm 2025, Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án. Trong đó, 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 278 triệu USD, dự án FDI chiếm 7/8 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 243 triệu USD.

Đồng Nai sở hữu lợi thế tập trung nhiều khu công nghiệp thu hút nguồn vốn FDI mạnh mẽ.

Đồng Nai còn chú trọng mở rộng quỹ đất, khai thác triệt để những lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển. Điển hình là ngay trong tháng 2/2025, Đồng Nai được Thủ tướng ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Long Đức (giai đoạn 2), tại huyện Long Thành. Với quyết định này, Đồng Nai có thêm gần 294 hécta đất để thu hút các dự án đầu tư mới, góp phần giúp Đồng Nai tăng số lượng lên 37 KCN.

Đáng chú ý, nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như Long Đức, Lộc An - Bình Sơn và Amata Long Thành đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn hàng đầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu. Trong đó, Amata Long Thành nổi bật là KCN công nghệ cao đầu tiên của Đồng Nai, được định hướng tập trung thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.

Với quy mô đầu tư ngày càng tăng mạnh cùng hệ thống KCN mở rộng, Đồng Nai – đặc biệt là Long Thành – đang vươn lên thành một trong những “tâm điểm sản xuất mới” của khu vực phía Nam.

Vươn mình trở thành trung tâm logistics của cả nước và khu vực

Cùng với sự mở rộng tăng cường của các khu công nghiệp và dòng vốn FDI ngày càng gia tăng lên, cộng hưởng với hạ tầng giao thông đồng bộ, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực trở thành trung tâm logistics của cả nước và khu vực.

Dự án trọng điểm quốc gia sân bay quốc tế Long Thành – đòn bẩy chiến lược phát triển kinh tế xã hội khu vực – tiếp tục được yêu cầu rút ngắn tiến độ, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành cuối năm 2025 và đưa vào khai thác trong nửa đầu 2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch đã điều chỉnh trước đây, mở ra cơ hội bứt phá cho logistics, thương mại và dịch vụ.

Khi đưa vào khai thác, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho giao thương và tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai và khu vực. (Ảnh: ACV)

Song song với sân bay, sự phát triển nhanh chóng của loạt dự án kết nối liên vùng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 và 4 TP.HCM, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây... giúp rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng hiệu quả giao thương và thu hút dịch chuyển dân cư ra các vùng lân cận.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và thu hút dòng vốn đầu tư FDI tạo động lực cho thị trường bất động sản khu vực quanh sân bay Long Thành trở nên sôi động. Cơ hội an cư và đầu tư ngày càng tăng, nhất là khi đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, và lực lượng lao động chất lượng cao tham gia vào chuỗi sản xuất – logistics quanh khu vực.

Các khu đô thị bài bản, hiện đại, sở hữu vị trí liền kề sân bay, tiện ích đồng bộ đang trở thành “mục tiêu” của nhà đầu tư thông minh, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tối ưu tiềm năng sinh lời bằng việc khai thác cho thuê hoặc khai thác thương mại.

