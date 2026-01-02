Thu hồi toàn quốc nước tắm gội trẻ em Dr. Papie không đạt chuẩn

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr.Papie - Hộp 1 lọ 230ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo báo cáo của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh, các mẫu sản phẩm nước tắm gội Dr. Papie thuộc lô 030425 (NSX: 12/4/2025; HSD: 12/4/2028) được lấy mẫu kiểm tra tại Cửa hàng Con Cưng (TP.HCM) và Nhà thuốc An Khang (Tây Ninh) đều không đạt tiêu chuẩn chất lượngvề chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE - Hộp 1 lọ 230ml, lô 030425 bị thu hồi

Sản phẩm trên ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 02/22/CBMP-HY, do Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Starmed sản xuất.

Trước đó, doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc chủ động thu hồi lô sản phẩm này do phát hiện một tỷ lệ chai bị lỗi bao bì. Tuy nhiên, việc thu hồi được thực hiện sau thời điểm cơ quan kiểm nghiệm nhà nước lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước. Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Hai công ty liên quan phải rà soát, bổ sung báo cáo thu hồi, gửi đầy đủ hồ sơ chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 23/1/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội và Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 7/2/2026.