Thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm của cựu Bí thư Bến Tre

Ngày 18/9, VKSND tối cao tống đạt cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về 2 tội danh gồm Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Lê Đức Thọ 1 ô tô Mercedes Ben, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blaipain; 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; 440.000 USD; hơn 1,7 tỷ đồng; 9 điện thoại di động; 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe; 2 đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermle... cùng một số tài sản khác.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.

Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ 2 lần nhận tổng 600.000 USD của nữ giám đốc.

Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ... Hạnh cũng tặng ông Thọ 470.000 USD và một đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ.

Sau khi được điều động, phân công giữ chức Bí thư Bến Tre vào ngày 3/7/2021, ông Thọ nhiều lần đề nghị Hạnh lập chi nhánh, công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre. Điều này sẽ giúp ông Thọ nâng cao uy tín bản thân, bởi doanh nghiệp của Hạnh sẽ nộp thế làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đổi lại, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh.

Sau đó, Xuyên Việt Oil thành lập Công ty Việt Oil Bến Tre, tại phường 5, TP Bến Tre, còn ông Thọ giúp Hạnh trong việc vay vốn. Cáo trạng cáo buộc, trước, trong và sau khi Công ty Việt Oil được cấp tín dụng, ông Thọ đã 3 lần nhận tiền, tài sản của Hạnh, với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2022, Hạnh tặng ông Thọ một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỷ đồng).

Đến ngày 28/3/2022, Hạnh tiếp tục đưa cho ông Thọ 200.000 USD. Lần cuối cùng vào tháng 5/2022, ông Thọ được Hạnh mua tặng một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng (đã bao gồm các chi phí để lăn bánh).

Ngoài ra, tương tự khoảng thời gian 2019-2021, khi ông Thọ giữ chức Bí thư Bến Tre, Hạnh cũng nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức, cảm ơn... cho ông Thọ.

Theo cáo trạng, số tài sản này là 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD). Đối với tiền và tài sản này, Bộ Công an cũng không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ.

Tuy vậy, với tiền và tài sản ông Thọ nhận của Hạnh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có.

Cựu Bí thư Bến Tre bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên theo điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... được nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt, vì vậy được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.