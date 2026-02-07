Thời tiết ngày 7/2: Miền Bắc có nơi hơn 30°C, từ chiều đón không khí lạnh mạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/2/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trưa và chiều 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ. Từ tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc có nơi nắng hơn 30°C. (Ảnh minh hoạ: Chí Anh)

Từ nay đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong hai ngày 8-9/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Ngoài ra, từ nay đến đêm 8/2, Hà Nội có mưa, mưa rào. Ngày 8-9/2, khu vực này rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-12°C.

Ngày 7/2, Thanh Hóa đến TP Huế trời mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 7/2, các khu vực khác trên cả nước xuất hiện mưa rào ở một vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/2/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, khu Tây Bắc 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, phía Nam có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, miền Đông có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.