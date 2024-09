Thời tiết ngày 20/9: Miền Trung nhiều nơi mưa dồn dập, đề phòng lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Video: Ông Vũ Anh Tuấn cảnh báo lũ quét, sạt lở ở miền Trung.

Chiều nay (19/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Bình-Quảng Trị, bão số 4 (tên quốc tế Soulik) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tối cùng ngày, ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ sáng đến chiều nay, mưa lớn đã xảy ra trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa phổ biến 100-200mm, một vài nơi lượng mưa đo được trên 200mm.

Trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 tiếp tục di chuyển về phía Tây, vượt qua biên giới Việt Nam và Lào, sang khu vực Trung Lào suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do hoạt động của bão trên dải hội tụ nhiệt đới nên mưa lớn còn tiếp tục từ Thanh Hoá trở vào đến Quảng Trị trong đêm nay, kéo dài đến hết 20/9 với lượng mưa khoảng 100-200m, có nơi trên 300mm.

Dự báo thời tiết ngày 19/9, mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Trung. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

"Đêm nay có những nơi lượng mưa có thể đạt trên 150mm trong 6 tiếng. Với lượng mưa lớn và dồn dập như vậy, chúng tôi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt vùng núi từ Thanh Hoá trở vào đến Quảng Trị. Mưa lớn với cường suất lớn khả năng gây ngập lụt ở khu vực đô thị nhất là khu đông dân cư sinh sống", ông Tuấn nói.

Nhận định chi tiết lượng mưa các khu vực, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm 19/9 đến ngày 20/9, Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa to đến rất to và rải rác dông với lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Từ chiều tối và đêm 19/9 đến đêm 20/9, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ 21/9, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ hôm nay đến 21/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại sông Cả (Nghệ An), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; hạ lưu sông Mã còn dưới mức BĐ1; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1; đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, các sông nhỏ có thể lên mức BĐ3.