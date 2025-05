Thời tiết 10 ngày: Miền Bắc nắng nóng cục bộ trước khi đón đợt mưa lớn

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 20/5

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Chiều và tối qua (19/5), Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 14h đến 20h có nơi trên 50mm như: Măng Cành (Kon Tum) 95mm, Ia Ake (Gia Lai) 87,6mm, Ea Wer (Đắk Lắk) 68,8mm, Tan Thành (Long An) 89,6mm...

Chiều và tối nay 20/5, các khu vực trên tiếp diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tại Bắc Bộ, hôm nay ban ngày trời nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C, phía Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ trên 35°C. Đêm 20 và ngày 21/5, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, vùng núi đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Miền Bắc nắng mạnh, cục bộ nắng nóng trước khi tái diễn mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong khi đó, thời tiết miền Trung lại trái ngược với các khu vực trên khi ngày 20-21/5, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng diện rộng trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến khoảng ngày 22/5, sau đó dịu dần.

Từ đêm 21/5 đến ngày 29/5, các vùng miền trên cả nước nhiều ngày hứng mưa, lượng mưa tuy khác nhau ở từng khu vực nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo đó, khoảng đêm 22-25/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tái diễn mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Từ 26/5, lượng mưa xu hướng giảm dần, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Khoảng chiều tối 22-25/5, Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa tuy được nhận định thấp hơn Bắc Bộ nhưng người dân cần chú ý các biện pháp an toàn trong mùa mưa lũ. Từ 26/5, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Trung Trung Bộ thời tiết ổn định hơn trong suốt thời kỳ dự báo khi ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Từ 22-24/5, Nam Trung Bộ hứng mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong giai đoạn đầu mùa mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ liên tiếp hứng mưa rào và dông cục bộ, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, thời kỳ từ 22-25/5, khu vực này mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng nắng nóng, phổ biến 32-34°C. Chiều tối có lúc mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đêm không mưa, nhiệt độ tiếp tục giảm về ngưỡng thấp nhất 25-27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trong hai ngày 21-22/5, Hà Nội không mưa, trời nắng mạnh trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động 34-35°C, thấp nhất duy trì mức 27°C.

Ngày 23/5, Hà Nội nhiều mây, mưa to, nhiệt độ ban ngày giảm về ngưỡng cao nhất 32°C, buổi đêm nhiệt độ không có nhiều biến động, thấp nhất 26°C.

Sang ngày 24/5, khu vực này duy trì hình thái thời tiết mưa to, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, phổ biến 24-30°C, trời mát mẻ.

Ngày 25/5, lượng mưa ở Hà Nội giảm, trời còn mưa vừa. Nhiệt độ trong ngày cũng giảm nhẹ về ngưỡng 23-29°C.

Ngày 26/5, Thủ đô mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ, dao động 24-30°C. Kiểu thời tiết này tiếp diễn ở Hà Nội trong ngày 27/5, nhiệt độ xu hướng tăng lên cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (28-29/5), mưa rào và dông là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 26°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 20/5/2025

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.