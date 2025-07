Thời sự quốc tế ngày 18/7: Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với than Trung Quốc

(VTC News) -

Mỹ áp thuế chống bán phá giá 93,5% đối với than chì Trung Quốc

Hôm 17/7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ 93,5% đối với than chì cấp anode nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông báo này được công bố ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận vật liệu này, một thành phần quan trọng của pin xe điện đang bán tại Mỹ với giá thấp hơn giá trị thị trường hợp lý.

Cụ thể, mức thuế áp dụng cho vật liệu than chì cấp anode có hàm lượng carbon tối thiểu là 90% theo trọng lượng và có thể là than chì tổng hợp, than chì tự nhiên hoặc hỗn hợp của cả hai. Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với vật liệu này có hiệu lực từ ngày 5/12.

Mức thuế chống bán phá giá mới đối với than chì Trung Quốc có hiệu lực từ cuối năm nay. (Ảnh: Reuters)

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất vật liệu anode hoạt tính Mỹ (AAAMP) mức thuế mới sẽ được cộng vào mức thuế hiện hành, khiến mức thuế thực tế tăng lên 160%.

Thuế chống bán phá giá đối với than chì cũng có thể làm gia tăng căng thẳng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, vốn đang đối mặt với nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh. Thuế này cũng có thể khiến chi phí sản xuất ô tô, vốn phụ thuộc vào than chì để sản xuất xe điện tăng đáng kể.

Ông Sam Adham, người đứng đầu bộ phận vật liệu pin tại CRU Group cho biết mức thuế quan này sẽ giáng đòn mạnh vào nhiều nhà sản xuất pin. Mức thuế 160% tương đương với chi phí sản xuất sẽ tăng thêm 7 USD cho mỗi kilowatt giờ đối với một cell pin EV trung bình.

Mỹ không ủng hộ Israel tấn công Syria

Hôm 16/7, Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào thủ đô Damascus, Syria. Đồng thời tấn công lực lượng chính phủ Syria ở phía nam, yêu cầu họ rút lui và tuyên bố Israel muốn bảo vệ người Druze.

Phát biểu với phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nhấn mạnh: "Liên quan đến sự can thiệp và hoạt động của Israel, Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công gần đây của quốc gia này. Chúng tôi đang hợp tác ngoại giao với Israel và Syria ở cấp cao nhất, nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện tại và đạt thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia có chủ quyền".

Bà Bruce từ chối cho biết liệu Washington có ủng hộ Israel thực hiện hoạt động quân sự như vậy khi nước này cho là cần thiết hay không.

"Tôi sẽ không nói về những cuộc thảo luận trong tương lai hay quá khứ. Điều chúng ta đang giải quyết tình tiết cụ thể, những gì cần thiết và tôi nghĩ chúng ta rất rõ ràng về sự bất bình của mình, chắc chắn là Tổng thống cũng vậy và chúng tôi hành động rất nhanh chóng để chấm dứt tình trạng này", bà Bruce nói.

Đồng thời, Mỹ lên án bạo lực ở Syria và cho biết Washington đang tích cực thu hút tất cả các bên liên quan ở Syria để hướng tới cuộc thảo luận bình tĩnh và liên tục, kêu gọi chính phủ Syria dẫn đầu con đường phía trước.

Tổng thống Brazil: Ông Trump không phải là 'hoàng đế của thế giới'

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 17/7, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết ông ngạc nhiên cả về nội dung lẫn cách thức đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump. Cụ thể, lời đe doạ của ông Trump được thể hiện thông qua bức thư đăng tải trên Truth Social vào tuần trước.

Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố áp thuế 50% lên tất cả hàng hóa Brazil bắt đầu từ ngày 1/8.

Ông Lula cho biết: “Khi đọc bức thư, tôi nghĩ đó là tin giả”. Đồng thời, ông mô tả động thái này là “vi phạm nghi thức, nghi lễ vốn phải tồn tại trong mối quan hệ giữa hai nguyên thủ quốc gia”.

“Chúng ta không thể để Tổng thống Trump quên đi việc ông ấy được bầu để lãnh đạo nước Mỹ - ông ấy không được bầu để trở thành hoàng đế của thế giới. Brazil sẽ không chấp nhận những điều áp đặt lên mình. Chúng tôi chấp nhận đàm phán, chứ không phải áp đặt", Tổng thống Lula nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Lula cho biết Brazil "đang chuẩn bị đưa ra câu trả lời" - bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Trump rằng mọi hành động trả đũa nào cũng có thể dẫn đến mức thuế quan cao hơn nữa.

Nhà lãnh đạo Brazil nói thêm: "Nếu Tổng thống Trump sẵn sàng coi trọng cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Brazil và Mỹ thì tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ điều gì cần thiết".