Thời sự quốc tế ngày 17/7: Động đất 7,2 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Mỹ

(VTC News) -

Còi báo động cảnh báo sóng thần.

Động đất 7,2 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Alaska

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 12h37 trưa (giờ Alaska), tâm chấn nằm cách thị trấn King Cove khoảng 134 km về phía đông nam. Ban đầu trận động đất được ghi nhận ở mức 7,3 độ Richter trước khi được điều chỉnh lại. Dư chấn cảm nhận rõ rệt tại nhiều cộng đồng ven biển dọc theo chuỗi đảo Aleutian, bán đảo Alaska và khu vực Cook Inlet.

Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cùng Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) phát cảnh báo sóng thần, áp dụng cho khu vực bán đảo Alaska, từ Kennedy Entrance đến Unimak Pass, thậm chí lan tới cả Anchorage.

Tại thành phố Homer, cảnh sát kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi cao hơn. Trong khi đó, giới chức Anchorage xác nhận thành phố không nằm trong khu vực bị đe dọa trực tiếp.

Cư dân tại Old Harbor và các vùng ven biển khác cho biết nghe thấy còi báo động rú vang và cảnh báo được phát liên tục trên sóng phát thanh. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) can thiệp vào sóng radio để phát đi thông điệp cảnh báo trực tiếp, yêu cầu người dân khu vực nguy hiểm lập tức di chuyển đến nơi an toàn.

Hiện chưa có ghi nhận nào về thương vong hay thiệt hại vật chất đáng kể. Theo phân loại của USGS, các trận động đất có cường độ từ 7,0 đến 7,9 được xem là "lớn" và có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Sau khi đánh giá mối đe dọa đối với các vùng bờ biển khác tại Bắc Mỹ, NWS hạ mức cảnh báo từ "sóng thần" xuống còn "cảnh báo theo dõi", đồng thời tiếp tục khuyến cáo người dân giữ cảnh giác cao.

Ông Trump “rất khó có khả năng” sa thải Chủ tịch Fed

Tổng thống Donald Trump ngày 16/7 tuyên bố “rất khó có khả năng” sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu ông đã hoàn toàn loại trừ khả năng sa thải Powell chưa, ông Trump nói ông “không bao giờ loại trừ bất cứ điều gì”, nhưng khẳng định chuyện đó “rất khó xảy ra”. Tuy nhiên, ông cũng kèm theo một điều kiện đáng chú ý: “Trừ khi ông ta phạm tội gian lận".

Trong cuộc họp với các nghị sĩ đảng Cộng hòa một ngày trước đó, ông Trump được cho là chỉ vào một văn bản nói là thư sa thải Powell, cho biết có thể ký ngay trong ngày hôm sau.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang “cân nhắc” chứ chưa thực sự có hành động cụ thể nào. Một số nguồn tin cho rằng ông đang sử dụng sức ép và các động thái hành chính để buộc Powell phải tuân thủ các yêu cầu của chính quyền, thay vì trực tiếp cách chức.

Việc sa thải Chủ tịch Fed – chưa từng có tiền lệ – có thể gây ra cú sốc lớn cho thị trường tài chính toàn cầu. Ngay trong sáng 16/7, chỉ số USD Index – đo sức mạnh đồng USD so với các ngoại tệ lớn – giảm tới 0,8% sau các tin đồn. Sau khi ông Trump phát biểu dịu giọng, chỉ số này hồi phục nhẹ, chỉ còn giảm 0,3%.

Ông Trump ủng hộ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ Epstein

Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra toàn diện vụ bê bối tình dục liên quan đến Jeffrey Epstein, theo tiết lộ từ nhà báo John Solomon – trong chương trình “War Room” của Steve Bannon.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang đối mặt với chỉ trích dữ dội sau khi Bộ Tư pháp và FBI công bố một bản ghi nhớ dài 2 trang khẳng định không có "danh sách khách hàng" bị buộc tội nào liên quan đến Epstein. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trước đó từng tuyên bố rằng danh sách đã “nằm trên bàn” của bà, khiến công chúng kỳ vọng sẽ có sự minh bạch cao hơn.