Thoát chết trong gang tấc, 2 nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu chưa hết bàng hoàng

"Tôi nhìn thấy xe đầu kéo bên cạnh phi thẳng xuống nước và đã nghĩ mình cũng không thể thoát khỏi cái chết", Nguyễn Minh Hải (30 tuổi, ở Phú Thọ) chia sẻ về khoảnh khắc cận kề lằn ranh sinh tử.

Khoảng 10h sáng 9/9, Hải đèo đồng nghiệp Bùi Quý Trọng (34 tuổi) cùng đi làm về như mọi ngày. Khi đi gần hết cầu Phong Châu, Trọng cảm thấy tay lái mình lảo đảo, rung lắc trong khoảng 2, 3 giây và sau đó thấy không thể điều khiển. Cả chiếc xe bị sụt xuống theo cây cầu. Anh nhìn thấy tài xế xe đầu kéo đi bên cạnh đã cố gắng mở cửa xe nhảy ra nhưng không kịp. Anh chỉ nghe tiếng xe và vật liệu xây dựng rơi xuống mặt nước sông Thao.

"Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, tôi không kịp hét lên, choáng váng mất vài giây đã thấy chiếc xe máy đè lên chân mình", Minh Hải không giấu được sự sợ hãi khi kể lại phút giây nguy hiểm cận kề mình.

Nguyễn Minh Hải vẫn bàng hoàng sau vụ tai nạn hy hữu.

Người đồng nghiệp Bùi Quý Trọng cũng chẳng kịp ôm lấy bạn mình. Khi cầu sụt, Trọng bị văng ra khỏi xe. May mắn thay, cả hai người vẫn nằm trên phần mố cầu bằng bê tông đang đổ nứt, lủng lẳng sắp rụng xuống sông. Trọng nằm đè lên chiếc xe máy và Hải.

"Tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp nhoài người ra phía trước. Tôi ước tính mình bị tụt xuống khoảng 3m so với mặt cầu và chỉ còn cách mặt nước khoảng 6m. Phần mố bê tông có chiều dốc xuống nên chúng tôi phải hành động thật nhanh để không bị trôi", Quý Trọng cho biết.

Nghĩ là làm, Trọng lập tức bỏ chiếc xe máy đang đè lên chân của Hải. Hai nạn nhân nghe tiếng người văng vẳng trên mặt cầu liền lập tức tri hô để nhờ cứu giúp. "Chúng tôi ở dưới kêu cứu, mong sao có người nào đó đến giúp đỡ. Và rồi thấy cánh tay của người dân đưa xuống, tôi biết mình đã được cứu sống rồi", Trọng nói về giây phút được cứu thoát.

Bùi Quý Trọng xúc động vì đã thoát khỏi "miệng hà bá".

Khi hai người vừa được kéo lên khỏi mố bê tông, rất nhiều người dân đã vây quanh và chỉ vài phút sau đó, hai chiếc xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông đến đón về điều trị. "Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi chỉ muốn về với vợ và hai đứa con của mình. May mắn thay, tôi vẫn bình an, xin cảm ơn các bác sĩ rất nhiều", Minh Hải xúc động nói khi đã may mắn thoát khỏi vụ tai nạn nghiêm trọng. Lúc nằm trên giường bệnh, anh mới bình tĩnh gọi cho người thân để thông báo tình trạng của mình.

Bác sĩ Hà Ngọc Anh, trưởng phòng Kế hoạch dịch vụ Trung tâm Y tế Tam Nông cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã tiếp nhận 3 bệnh nhân. Hai bệnh nhân Bùi Quý Trọng và Nguyễn Minh Hải không bị rơi xuống nước, đang được điều trị rất tích cực. Chúng tôi sẽ theo dõi trong vòng 24 - 48 giờ tới là có thể xem xét về quyết định xuất viện. Còn bệnh nhân Phan Trường Sơn là người bị rơi xuống nước nên vẫn cần theo dõi thêm".

Bác sĩ Hà Ngọc Anh chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã bố trí 2 đội cấp cứu cơ động để tiếp nhận bệnh nhân. Bên cạnh đó, bố trí thêm các tổ cấp cứu địa phương bám sát với đội cứu nạn để nắm bắt thông tin, kịp thời hành động. Ở các địa điểm ven sông, chúng tôi cũng có 3 tổ công tác túc trực liên tục ở ven sông, khi có thông tin về nạn nhân vụ sập cầu sẽ tiến hành sơ cấp cứu ngay".

Bác sĩ Hà Ngọc Anh luôn túc trực từ lúc xảy ra vụ sập cầu đến nay.

Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể số người mất tích. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đang triển khai lực lượng gồm nhiều phương tiện, tàu cùng cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ, cứu nạn nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, sáng 9/9, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ cho biết, bão số 3 gây mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu Phong Châu (nhịp 6 và 7) lúc 10h02.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, trong vụ sập cầu Phong Châu có 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện bị cuốn trôi; lực lượng chức năng cứu được 5 người.