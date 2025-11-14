Thợ lặn tìm thấy kho báu hơn 26 tỷ đồng nằm 300 năm dưới đáy đại dương

(VTC News) -

Vùng biển màu ngọc lam ngoài khơi khu vực phía đông nam Florida (Mỹ), nơi được gọi là “Bờ biển kho báu” (Treasure Coast), vừa hé lộ thêm một di sản đúng với tên gọi của nó - kho báu Tây Ban Nha thất lạc từ lâu, ước tính trị giá 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng).

Nhóm thợ lặn thuộc một công ty 1715 Fleet-Queens Jewels LLC chuyên trục vớt tàu đắm phát hiện hơn 1.000 đồng tiền vàng và bạc trong phần còn lại của Hạm đội Kho báu năm 1715, hạm đội từng bị nhấn chìm bởi một cơn bão vào thế kỷ 18. Những đồng tiền xu này được cho là đã được đúc tại các thuộc địa của Tây Ban Nha gồm Bolivia, Mexico và Peru.

Thợ lặn Levin Shavers cho biết, đây là những đồng xu được trục vớt từ con tàu đắm của Tây Ban Nha nằm dưới lớp cát ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Florida.

Thợ lặn Levin Shavers cùng những đồng tiền xu được tìm thấy từ một con tàu đắm ngoài khơi.

Lịch sử của Treasure Coast bắt nguồn từ hơn 300 năm trước, khi 11 con tàu Tây Ban Nha bị đắm giữa Mũi Canaveral và sông St. Lucie. Mục đích của hạm đội là vận chuyển “tài sản của Mỹ thuộc đế chế Tây Ban Nha” để đưa về quê nhà. Tuy nhiên, khi gió bão ập đến, toàn bộ kho báu đã bị đánh văng và rơi xuống đáy Đại Tây Dương. Những đồng xu này đã nằm yên dưới biển suốt hàng thế kỷ cho đến khi được tìm thấy gần đây.

Sal Guttuso, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ trong thông cáo báo chí: “Khám phá này không chỉ xoay quanh kho báu, mà còn cả những câu chuyện ẩn chứa bên trong. Mỗi đồng xu là một mảnh ghép lịch sử, một sợi dây liên kết hữu hình với những con người đã sống, làm việc và chèo thuyền trong thời kỳ hoàng kim của Đế chế Tây Ban Nha. Việc tìm thấy 1.000 đồng xu như vậy chỉ trong một lần trục vớt là điều vừa hiếm có vừa phi thường".

Kho báu với hơn 1.000 đồng vàng và bạc được phát hiện ngoài khơi Florida (Mỹ).

Theo luật bang Florida, mọi kho báu hoặc hiện vật lịch sử nằm trên đất liền hay dưới biển đều thuộc quyền quản lý của bang. Tuy vậy, các công ty được cấp phép vẫn có thể khai thác và trục vớt, với khoảng 20% hiện vật được bang giữ lại để phục vụ nghiên cứu hoặc trưng bày tại các bảo tàng công cộng.

Phát hiện lần này không chỉ mang giá trị kinh tế đáng kể mà còn mở ra một góc nhìn sâu sắc về thương mại, hàng hải và quyền lực của Tây Ban Nha trong thế kỷ 18. Giới sử học kỳ vọng kho báu sẽ trở thành nguồn tư liệu quý, góp phần tái hiện hành trình của những hạm đội bạc từng làm chủ các đại dương nhiều thế kỷ trước.