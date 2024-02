Thiếu tướng Đinh Văn Nơi: Xử lý cương quyết vụ nhà xe bị tố hành hung khách

(VTC News) -

Tối 28/2, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ xe ô tô liên quan vụ nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa đường, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.

Cũng theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn, mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại như thế nào...

"Quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết, đến nơi đến chốn. Những vấn đề này dứt khoát phải xử lý triệt để, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nói.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết, đến nơi đến chốn vụ nhà xe bị tố hành hung hành khách.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách “chặt chém”, đuổi xuống giữa cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ. Xe khách được nhắc đến có biển kiểm soát tại tỉnh Quảng Ninh.

Facebook này chia sẻ: “Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi Hà Nội – Bắc Ninh 200 nghìn đồng; Hà Nội – Uông Bí 400 nghìn đồng; Hà Nội – Móng Cái 500 nghìn đồng. Không đồng ý trả vé cao nhà xe giở giọng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200 nghìn đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu Đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ khách hàng”.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Đa số đều bức xúc trước hành vi đánh hành khách.