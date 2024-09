Thiếu tá công an đột tử khi chống lũ trở về

(VTC News) -

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Thiếu tá Trần Đông đột tử tại phòng làm việc lúc 10h ngày 15/9, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chống lũ và khắc phục hậu quả bão số 3.

Các lực lượng chức năng tích cực tham gia cứu hộ trong trận lũ tại Yên Bái.

Hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Trần Đông rất khó khăn, vợ anh là giáo viên, 2 con nhỏ một cháu học lớp 5 và một cháu 3 tuổi. Thiếu tá Trần Đông chưa có nhà riêng, cả nhà đang ở cùng gia đình bên vợ trên đường Thanh Niên, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Thời điểm này, con phố nơi gia đình anh ở vẫn đang trong tình trạng ngập lụt, không điện, không nước, cơ quan không thể đưa Thiếu tá Đông về đây để làm thủ tục an táng. Đơn vị quyết định đưa thi thể Thiếu tá Đông về gia đình bố mẹ đẻ tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. "Điều đáng buồn là bố đẻ Thiếu tá Trần Đông cũng vừa mất được 69 ngày”, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng thông tin.

Cũng theo Đại tá Hằng, Công an tỉnh Yên Bái sẽ có báo cáo và xin ý kiến của Bộ Công an để có phương án phù hợp xem xét Thiếu tá Đông có thuộc trường hợp được phong quân hàm và đề xuất là liệt sĩ hay không vì đây không phải trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ mà mất tại phòng làm việc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng cho biết, 2 cán bộ, chiến sĩ có người thân bị mất do nhà bị sạt lở trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt tại địa phương là Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Binh nhì Hoàng Trọng Diệp, công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Công an đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình Trung tá Hoàng Mạnh Lâm.

Gia đình Trung tá Hoàng Mạnh Lâm bị sạt lở vào khoảng 21h ngày 9/9. Toàn bộ căn nhà bị vùi lấp, mẹ Trung tá Lâm là bà Dương Thị Diệu và em trai Hoàng Văn Tám (cán bộ quân đội tranh thủ về thăm nhà giúp mẹ chống bão) đã thiệt mạng.

Sáng 10/9, ngôi nhà của Binh nhì Hoàng Trọng Diệp (công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái), quê tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị đất đá sạt lở, chôn vùi, khiến cả 5 người trong gia đình (gồm ông, bà, bố, mẹ và em gái) đều thiệt mạng. Công an tỉnh đã sắp xếp để Binh nhì Hoàng Trọng Diệp về lo hậu sự cho gia đình.

Về hai trường hợp này, Đại tá Hằng cho biết, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi kịp thời và có chính sách hỗ trợ chung.

Trong chuyến công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Trung tá Hoàng Mạnh Lâm, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Phúc.

“Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định cũng như đảm bảo trách nhiệm, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang”, bà Hằng nói.