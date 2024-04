Thiếu nữ bị sát hại, chôn xác trong vườn: Bị can 15 tuổi đối diện mức án nào?

(VTC News) -

Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong Toàn để điều tra về hành vi "Giết người" trong vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn xác ở khu vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Bị can Lê Văn Toàn, sinh năm 2009, trú tại địa phương. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận, đã xảy ra tranh cãi với Nguyễn Thùy D. ngày 12/4 tại nhà mình. Toàn đánh D. ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Người thân khóc ngất tại hiện trường tìm thấy thi thể thiếu nữ.

Theo ông Cường, với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại, kết quả xác minh về độ tuổi của đối tượng sát hại nạn nhân, nhận thức, ý chí của nghi phạm và diễn biến hành vi của các bên tại thời điểm sự việc xảy ra là những vấn đề quan trọng để quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo quy định của pháp luật, người từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, trong đó có tội Giết người.

Thông tin từ phía cơ quan điều tra, bị can sinh năm 2009, đã hơn 14 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Vì vậy, vấn đề còn lại là cần làm rõ hành vi sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi của mình gây ra.

"Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội Giết người", Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích.

Về hình phạt, luật sư Cường cho hay, trường hợp người phạm tội Giết người nếu từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ không áp dụng hình phạt tử hình, tù chung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn, mức hình phạt tù có thời hạn không quá 12 năm.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa nạn nhân và bị can để làm rõ mối quan hệ giữa các bên, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án.