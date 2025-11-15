Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Tư liệu
Thiệt hại khổng lồ trong đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ
Thứ Bảy, 15/11/2025 18:02:32 +07:00
(VTC News) -
Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ kết thúc sau 43 ngày, gây thiệt hại kinh tế lớn, làm gián đoạn trợ cấp và ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Đọc thêm
Tổng thống Trump ký sắc lệnh mở cửa lại chính phủ Mỹ
0
Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa
0
Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử
0
Chính phú Mỹ mở cửa trở lại: Điều gì đang chờ ở phía trước?
0
Mỹ
Tổng thống Donald Trump
chính phủ Mỹ đóng cửa
gói hỗ trợ kinh tế
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận