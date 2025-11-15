Tư liệu

Thiệt hại khổng lồ trong đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ

Thứ Bảy, 15/11/2025 18:02:32 +07:00

(VTC News) - Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ kết thúc sau 43 ngày, gây thiệt hại kinh tế lớn, làm gián đoạn trợ cấp và ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Thiệt hại khổng lồ trong đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ - 1

DIỄM CHÂU(Nguồn: ABC News)
