Thượng viện Mỹ ngày 4/11 đã một lần nữa không thông qua được dự luật tài chính tạm thời đồng nghĩa với việc chính phủ liên bang sẽ không được mở cửa trở lại, đánh dấu quãng thời gian ngừng hoạt động lâu nhất lịch sử.

Bỏ phiếu tại Thượng viện thất bại, Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử. Ảnh: ABC News.

Tại lần bỏ phiếu thứ 14, với chỉ 54 phiếu ủng hộ, Thượng viện Mỹ đã bác dự luật tài chính tạm thời do Hạ viện thông qua khiến chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài. Đây là thời gian đóng cửa kéo dài nhất lịch sử nước Mỹ, vượt qua mốc 35 ngày hồi năm 2019. Phía Dân chủ phản đối dự luật ngân sách tạm thời này vì không bao gồm gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế.

Bất chấp cuộc bỏ phiếu lần thứ 14 thất bại tại Thượng viện, các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã hé lộ những nét chính của một thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, có thể sớm nhất là trong tuần này.

Lãnh đạo phe Đa số tại Thượng viện John Thune kêu gọi, sẽ có thêm ít nhất 5 nghị sỹ Dân chủ vượt qua được sức ép để có thể bỏ phiếu nhằm thông qua dự luật qua đó giúp chính phủ có thể quay trở lại hoạt động.

Tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài khiến nền kinh tế của Mỹ mất khoảng 7 tỷ USD mỗi tháng. Bên cạnh đó, khoảng 750 nghìn nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc không lương hoặc đi làm mà không có thu nhập.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 nguyên nhân là hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất về dự luật ngân sách cho các hoạt động của chính phủ.