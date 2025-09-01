Thiết bị công nghệ không thể thiếu trong dịp sự kiện A80

(VTC News) -

Dù chưa phải là Đại lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, nhưng những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành của sự kiện A80 vẫn thu hút hàng vạn người dân tham dự.

Một trong những món đồ không thể thiếu với mỗi người dân khi tham gia các sự kiện A80 chính là điện thoại thông minh.

“Đài truyền hình di động”

Không chỉ để liên lạc, những chiếc điện thoại thông minh của người dân tham dự sự kiện A80 còn là công cụ chụp ảnh, ghi hình, livestream trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại sự kiện này, hàng trăm người dân đã không ngừng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng cách phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này không chỉ giúp họ chia sẻ trải nghiệm với bạn bè và người thân mà còn tạo ra một không khí sôi động, kết nối cộng đồng qua những hình ảnh và video sống động.

Điện thoại di động trở thành "vật bất ly thân" của người dân tham dự sự kiện A80. (Ảnh: Lê Hoàng)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, chị Nguyễn Thị Lan Anh, đến từ xã Thanh Oai, Hà Nội cho biết, trong cả ba lần đến tham dự và xem các buổi tập luyện diễu binh, diễu hành phục vụ A80 thì chị đều sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình.

“Mình thấy mạng rất ổn định và mỗi lần livestream thấy chuyển cảnh rất là mượt. Mình mong rằng đến hôm diễn ra chính thức thì mạng vẫn ổn định như này, có thể là khỏe hơn để không chỉ mình mà nhiều bà con có thể bắt trọn những khoảnh khắc trong ngày trọng đại này.”, chị Lan Anh chia sẻ.

Khác với ngày thường, nhu cầu của người dân đến các sự kiện A80 không chỉ là lướt web hay xem phim mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao. Mỗi người dân, với chiếc smartphone trên tay, sẽ trở thành một "đài truyền hình di động", tạo ra một áp lực chưa từng có lên mạng lưới.

Nâng tầm trải nghiệm 5G

Theo dự tính của nhà mạng Viettel, toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành và chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh sẽ có khoảng gần 3 triệu người tham dự, trong đó 900.000 người di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác.

Riêng khu vực Quảng trường Ba Đình dự kiến có khoảng 30.000 người tham dự xem diễu binh, diễu hành. Với số lượng người lớn tại khu vực quan trọng này, nhà mạng triển khai hơn 30 vị trí trạm để phát sóng đảm bảo dịch vụ 4G/5G.

Hàng nghìn trạm 5G di động được lắp đặt để nâng cao trải nghiệm tại các địa điểm diễn ra sự kiện A80. (Ảnh: Lê Hoàng)

Để đáp ứng nhu cầu cao của người dân, Viettel đã xây dựng kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc bảo đảm cho sự kiện A50 diễn ra tại TP.HCM.

Trong số đó, Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, Viettel còn huy động 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động.

Trong khi đó, VNPT cũng đã tăng cường năng lực mạng di động Vinaphone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội với 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G.

VNPT cũng chủ động chuẩn bị các kịch bản kỹ thuật ứng phó với nhiều tình huống từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm tuyệt đối về an toàn – an ninh thông tin quốc gia.

Trong dịp này, lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được các kỹ sư Viettel sử dụng để phục vụ nâng tầm trải nghiệm dịch vụ. “Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực chung quanh. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi"”, anh Hồ Xuân Linh - Trưởng phòng Thiết kế tối ưu khu vực 1, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – cho biết.

Đồng thời, các nhà mạng đều có lực lượng giám sát hệ thống túc trực 24/24 để xử lý các sự cố, các vấn đề phát sinh, đáp ứng lưu lượng đối đa dịch vụ cho khách hàng.