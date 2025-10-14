Thiên Vũ Audio tạo dấu ấn tại P.H.E SHOW 2025 với trải nghiệm âm thanh chuẩn mực

(VTC News) -

Ngày 11–12/10/2025, tại Saigon Prince Hotel số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, khách tham quan P.H.E SHOW 2025 sẽ có cơ hội tham gia minigame với tổng giá trị giải thưởng hơn 18 triệu đồng, đồng thời nhận ưu đãi độc quyền từ Thiên Vũ khi mua các dòng loa karaoke Bose và Electrovoice – chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong thời gian triển lãm.

Không gian trải nghiệm karaoke Thiên Vũ Audio mang lại gồm các dòng loa chuyên nghiệp như Electrovoice Evolve 30M, 50, 70, 90 và Bose L1 Pro8, Pro16, Pro32 Sub2, hướng đến trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ, cân bằng. Trong khi đó, hệ thống xem phim gia đình sử dụng các dòng loa cao cấp gồm Perlisten A4T, LRC A3M, A2S, D15s và System Audio Legend 40.2, Legend 10.2, Silverback One, Silverback Solo, mang lại hiệu ứng âm thanh chi tiết, độ trung thực cao.

P.H.E SHOW (Personal. Home. Entertainment Show) được xem là một trong những triển lãm âm thanh uy tín hàng đầu Việt Nam, nơi quy tụ hàng trăm các thương hiệu danh tiếng cùng hơn 30 nhà phân phối lớn trong ngành. Sự kiện là nơi giới thiệu công nghệ nghe nhìn mới, góp phần thúc đẩy thị trường thiết bị giải trí trong nước phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Tại triển lãm, Thiên Vũ Audio mang đến không gian trải nghiệm hiện đại được chia thành ba khu vực chính, mô phỏng theo không gian gia đình. Cách bố trí này giúp khách tham quan cảm nhận rõ chất âm và hiệu ứng tái tạo âm thanh, tạo trải nghiệm chân thực như trong chính ngôi nhà của mình.

Đại diện Thiên Vũ Audio – ông Huỳnh Vũ Minh Tuấn, Founder & CEO, cho biết việc tham gia P.H.E SHOW 2025 là cơ hội để giới thiệu các giải pháp âm thanh toàn diện dành cho gia đình và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam.

Ông chia sẻ, Thiên Vũ Audio đã mở rộng quy mô hơn với hai hệ thống showroom tại 779 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán và 468/9 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Đồng thời luôn tìm kiếm và phát triển các giải pháp âm thanh mới nhất tiếp cận đến người dùng Việt Nam.

Khách tham quan khi đến Thiên Vũ Audio có thể trực tiếp trải nghiệm các hệ thống âm thanh, trao đổi cùng kỹ thuật viên về cách bố trí, phối ghép và thiết kế phòng giải trí phù hợp với từng không gian thực tế. Những hoạt động này mang lại cho người dùng góc nhìn cụ thể hơn về hiệu quả ứng dụng của từng dòng thiết bị trong đời sống hàng ngày.

P.H.E SHOW 2025 diễn ra trong hai ngày 11–12/10/2025 tại Saigon Prince Hotel, TP.HCM. Không gian trải nghiệm của Thiên Vũ Audio nằm tại khu vực lầu một triển lãm, mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Trong thời gian tới, Thiên Vũ Audio tiếp tục mở rộng hệ thống showroom và phát triển các giải pháp âm thanh tích hợp, hướng đến xây dựng trải nghiệm giải trí toàn diện cho người dùng Việt Nam.