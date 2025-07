Thị trường việc làm 2025: Hàng loạt ngành 'khát' nhân lực có tay nghề

(VTC News) -

Bên cạnh những ngành nghề truyền thống đang bão hòa, thì các lĩnh vực mới nổi như công nghệ, y tế, logistics hay năng lượng xanh lại liên tục phát đi tín hiệu thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề và kỹ năng chuyên môn tốt. Không ít doanh nghiệp thừa nhận phải “trải thảm đỏ” để mời gọi ứng viên nhưng vẫn chật vật vì không tìm được người phù hợp.

Vậy đâu là những ngành nghề đang cần nhân lực nhất trong năm 2025? Người lao động, đặc biệt là lực lượng trẻ, nên đầu tư vào đâu để bắt sóng đúng thời điểm, đón đầu cơ hội sự nghiệp?

Kinh doanh/Bán hàng

Dù là lĩnh vực truyền thống, ngành kinh doanh và bán hàng vẫn giữ vai trò then chốt trong mọi mô hình doanh nghiệp. Năm 2025, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong mảng này tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là nhóm nhân viên kinh doanh, chuyên viên phát triển thị trường, quản lý bán hàng và chuyên viên telesales.

Theo khảo sát của NIC Global, hơn 68% doanh nghiệp sản xuất & bán lẻ dự định tuyển mới nhân sự trong quý II/2025. Sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ online cũng đẩy mạnh nhu cầu với các vị trí bán hàng đa kênh, có kỹ năng giao tiếp, chốt đơn và sử dụng công nghệ hiệu quả.

Ngành kinh doanh và bán hàng vẫn giữ vai trò then chốt trong mọi mô hình doanh nghiệp. (Nguồn ảnh: pinterest)

Công nghệ thông tin

Chuyển đổi số tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong năm 2025, khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT tăng đột biến. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực IT giảm nhẹ 2% vào đầu 2025, nhưng số lượng người tìm việc tăng tới 18%, cho thấy mức độ cạnh tranh cao, trong khi các vị trí như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, an ninh mạng vẫn được doanh nghiệp săn đón mạnh. Dự kiến ngành CNTT Việt Nam sẽ đạt doanh thu hơn 0.7 tỷ USD năm 2024 và tăng gần gấp đôi lên 1.28 tỷ USD vào năm 2028

Y tế và chăm sóc sức khỏe

Hệ thống y tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cả về chất lượng và quy mô. Năm 2025, nhóm ngành y, dược, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm… tiếp tục giữ mức cầu cao, đặc biệt ở khu vực ngoài công lập và hệ thống viện dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đây là cơ hội lớn cho sinh viên mới ra trường và cả người lao động có nhu cầu chuyển hướng nghề nghiệp bền vững.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong nhóm ngành y tế và chăm sóc sức khỏe được dự báo lở mức cao trong năm 2025. (Nguồn ảnh: pinterest)

Marketing/Truyền thông/Quảng cáo

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch lên môi trường online, vai trò của đội ngũ marketing trở nên không thể thiếu. Doanh nghiệp đang đặc biệt thiếu hụt chuyên viên content, digital marketing, chạy quảng cáo, SEO, quản trị thương hiệu. Khả năng sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn trong ngành này.

Nhóm ngành kỹ thuật

Khi nền sản xuất trong nước tăng trưởng trở lại và các chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển về Việt Nam, các ngành kỹ thuật như cơ điện tử, tự động hóa, điện - điện tử, chế tạo máy… nổi lên như “xương sống” của thị trường lao động. Doanh nghiệp FDI và các tập đoàn lớn tại các khu công nghiệp đang có nhu cầu rất cao với kỹ sư có trình độ tay nghề vững và hiểu biết về công nghệ mới.

Thương mại điện tử và logistics

Việt Nam được đánh giá là điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics. Tuy nhiên, số lượng nhân sự có hiểu biết chuyên sâu về vận hành chuỗi cung ứng, khai thác kho bãi, giao nhận quốc tế hay quản lý vận tải hiện vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Đây là nhóm ngành vừa có cơ hội việc làm cao, vừa mở rộng triển vọng thu nhập tốt trong trung - dài hạn.

Thương mại điện tử và logistics cũng có nhu cầu tuyển dụng cao. (Nguồn ảnh: pinterest)

Kinh tế xanh và năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, ngành năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, hydro…) và các giải pháp công nghệ môi trường đang cần lực lượng lao động mới có kỹ năng tổng hợp, từ kỹ thuật đến hoạch định chiến lược. Đây được xem là “ngành của tương lai”, nơi mà nhân lực trẻ có thể vừa tạo dựng sự nghiệp, vừa góp phần vào phát triển bền vững.

Thị trường việc làm 2025 đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người lao động. Việc nắm bắt xu hướng, chủ động nâng cấp kỹ năng và tìm việc làm thông minh sẽ là chìa khóa để bứt phá.