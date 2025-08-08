Thị trường tái cấu trúc, nhà đầu tư 'săn' tài sản thực tại trung tâm Nghệ An

(VTC News) -

Hướng đi mới của dòng tiền

Giai đoạn 2022-2024 chứng kiến chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, khi ngân hàng Trung ương liên tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát và hạn chế tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro. Bước sang 2025, mặt bằng lãi suất đang dần hạ nhiệt, dòng tiền dần “tỉnh giấc” và rời khỏi kênh tiết kiệm, mở ra kỳ vọng phục hồi cho thị trường vốn và BĐS.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô - VnDirect, nhận định: “Lãi suất thấp là động lực ngắn hạn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP. Điều này sẽ kích thích nhu cầu mua nhà trong năm 2025".

Một giai đoạn tái cấu trúc toàn diện đã được kích hoạt, buộc nhà đầu tư phải lựa chọn chiến lược mới - hướng tới những tài sản có giá trị thực, vận hành hiệu quả và khả năng bảo toàn dòng tiền. Theo báo cáo thị trường quý II/2025 của trang Batdongsan, có đến 66% khách mua sẵn sàng vay mua nếu BĐS đáp ứng các nhu cầu thực. Trong đó, tại thị trường sơ cấp, yếu tố tiện ích, sự quan tâm chiếm 64%, tiếp đó là pháp lý chiếm 61%.

Vincom Shophouse Diamond Legacy đắt giá nhờ tạo lạc trên trục thương mại sầm uất Quang Trung - Hồng Bàng.

Trong bối cảnh đó, BĐS thấp tầng - đặc biệt là shophouse trung tâm - được ví như “điểm neo” chiến lược của dòng tiền thông minh. Với lợi thế kép: Vừa tích sản lâu dài, vừa có thể khai thác thương mại ngay, dòng sản phẩm này đang dẫn dắt làn sóng đầu tư mới hậu lãi suất cao.

Dấu ấn kim cương giữa giao lộ thương mại đắt giá

Trên bản đồ phường Thành Vinh (Nghệ An), trục đường Quang Trung - Hồng Bàng là tọa độ sầm uất bậc nhất, và là điểm giao thoa giữa giá trị thương mại, lịch sử và văn hóa bản địa. Đây cũng là một trong số ít khu vực vẫn giữ được diện mạo đô thị truyền thống, đồng thời sở hữu tiềm năng phát triển thương mại hiện đại nhờ mật độ dân cư đông, lưu lượng giao thông lớn và sức mua cao.

Nằm trên giao lộ Quang Trung - Hồng Bàng, Vincom Shophouse Diamond Legacy trở thành dự án duy nhất cũng như cuối cùng được phát triển ngay tại lõi trung tâm phường Thành Vinh - một vị trí kim cương không thể tái lập trong tương lai.

Dự án cung cấp 61 căn shophouse, và hiện tại còn chưa đầy 10 căn cuối cùng. Giới đầu tư xem đây là những “viên kim cương”, không chỉ bởi số lượng giới hạn mà còn bởi tiềm năng sinh lời dài hạn nhờ vị trí đắc địa, thiết kế thương mại linh hoạt và pháp lý minh bạch.

Các căn shophouse tại Vincom Shophouse Diamond Legacy được thiết kế 4 tầng, theo phong cách tân cổ điển sang trọng. Mỗi căn sở hữu mặt tiền lớn, không gian rộng, dễ dàng tùy biến công năng - từ ở, kinh doanh đến khai thác căn hộ dịch vụ cao cấp. Đặc biệt, sổ đỏ từng căn đã được hoàn thiện, đảm bảo quyền sở hữu lâu dài và khả năng chuyển nhượng, khai thác tức thì - một lợi thế lớn khi khách hàng ngày càng quan tâm đến BĐS giá trị thực.

Song hành với vị trí đắc địa, Vincom Shophouse Diamond Legacy sở hữu hệ sinh thái thương mại - nghỉ dưỡng - an cư mới, mang tính biểu tượng phát triển của Thành Vinh, bao gồm: Vincom Plaza Vinh, khách sạn Sheraton 5 sao, tòa tháp căn hộ cao cấp 36 tầng Lotus Residence. Đây chính là tâm điểm của dòng cư dân, dòng khách cao cấp, đi kèm tiêu chuẩn tiêu dùng thời thượng.

Tổ hợp Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến đẳng cấp sống quốc tế tại Nghệ An.

Ông Trần Hữu Khánh, một nhà đầu tư tại Nghệ An, nhận định: “Thị trường đang chứng kiến làn sóng tăng giá rõ rệt tại khu vực trung tâm khi các tiện ích cao cấp đi vào hoạt động. Giá thuê shophouse có thể đạt 50 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận ổn định từ 6-8%/năm. Với những dự án như Vincom Shophouse Diamond Legacy, biên độ tăng giá còn rất lớn trong 1-2 năm tới.”

Ông Khánh cũng cho rằng, hiện đang là thời điểm tốt để sở hữu trước khi mặt bằng giá bước sang một chu kỳ mới. Nhà đầu tư có thể lựa chọn mô hình cho thuê dài hạn hoặc tự triển khai các hoạt động kinh doanh như nhà hàng, showroom, boutique hay căn hộ dịch vụ để khai thác dòng tiền đa dạng.

Shophouse đã vận hành thực tế dễ dàng khai thác kinh doanh ngay, đón đầu dòng tiền trong giai đoạn phục hồi thị trường.

Dưới góc nhìn đầu tư, Vincom Shophouse Diamond Legacy không chỉ là một tài sản sinh lời, mà còn là tài sản tích lũy dài hạn, bảo toàn giá trị trong mọi chu kỳ kinh tế. Và với vị trí có 1-0-2, quy mô toàn dự án chỉ 61 sản phẩm, mỗi căn shophouse tại đây cũng là một “di sản đô thị”, dành riêng cho những chủ nhân muốn lưu dấu phong cách sống và tầm nhìn tài chính của riêng mình.