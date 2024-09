Thị trường sôi sục khi lần đầu tiên hệ sinh thái hàng hiệu 'cập bến' Móng Cái

(VTC News) -

Kiến tạo quần thể “6 trong 1” đẳng cấp

Từ thành công tại những điểm đến hấp dẫn như Grand World (Hà Nội), Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên (Hải Phòng), Vinpearl Harbour (Nha Trang)… Vingroup tiếp tục đưa mô hình tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp quốc tế đến với Móng Cái. Lần đầu tiên, các thương hiệu gồm Vinhomes, Vincom Retail, Vinmec, Vinpearl và VuiVuiLand, StaynFun sẽ cùng hiện diện tại thành phố vùng biên.

Mảnh ghép hút dòng tiền nhất của khu đô thị này đến từ mô hình phố thương mại kết hợp giữa mua sắm và trải nghiệm - xu hướng đang thịnh hành tại nhiều thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Quản lý vận hành bởi Vincom Retail, các khu phố mua sắm, dịch vụ, giải trí được quy hoạch khoa học và bài bản để tạo thành một chuỗi trải nghiệm không ngừng nghỉ cho du khách. Đây được xem là mô hình kinh doanh thành công bậc nhất thị trường bán lẻ hiện nay.

Các khu mua sắm, vui chơi được quy hoạch bài bản của Vinhomes Golden Avenue sẽ trở thành những điểm “phải đến” trong hành trình trải nghiệm của du khách tại Móng Cái

Trong đó, phân khu Asia Vibe sẽ được chia thành các khu phố ẩm thực, giải trí độc đáo theo nhiều chủ đề khác nhau, như Hà Nội phố, phố Tây Thương Cảng, phố ẩm thực Việt - Trung… Xen kẽ là tổ hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mua sắm miễn thuế hay khu Trường Xuân - phố làm đẹp, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Cũng tại đây, hàng loạt các chương trình, sự kiện biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn văn hóa dân gian Việt - Trung là điểm nhấn cho mô hình phố thương mại kiểu mới. Nhờ đó, chuỗi trải nghiệm 24/7 sẽ đánh thức tiềm năng kinh tế đêm của TP Móng Cái, biến Vinhomes Golden Avenue thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách từ thị trường tỷ dân của Trung Quốc cũng như nội địa.

Tiếp nối chuỗi trải nghiệm hấp dẫn đó, hai thương hiệu đình đám trong thị trường nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe là Vinpearl và Vinmec cũng cung cấp những dịch vụ đẳng cấp tại phân khu Zen Harmony.

Điểm nhấn đặc sắc nhất của phân khu đậm chất Á Đông này là Cung điện Kỳ sắc phương Đông - Tổ hợp trị liệu - văn hoá - giải trí lớn nhất miền Bắc cùng chuỗi nhà hàng sang trọng được thiết kế theo phong cách cung đình, được vận hành bởi Vinpearl.

Cư dân và du khách sẽ được tận hưởng “quyền năng” dưỡng sinh, trẻ hoá từ các dịch vụ tắm xông thảo dược - dược mỹ phẩm tế bào gốc của Vinmec đang “gây bão” trên thị trường làm đẹp. Những trải nghiệm độc đáo này được kỳ vọng giúp Móng Cái thu hút khách du lịch suốt 4 mùa trong năm.

Những khu phố đông đúc với sự hòa hợp văn hóa Việt - Trung có sức hấp dẫn với nhiều du khách.

Cũng tại Vinhomes Golden Avenue, cư dân và du khách sẽ được thỏa sức vui chơi giải trí với khu vui chơi trong nhà của VuiVuiLand. Chưa kể, 4 đại công viên tại các phân khu, đặc biệt là thế giới giải trí hiện đại tại phân khu Grand Europa, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tham quan, giải trí, thư giãn, rèn luyện sức khỏe.

Cả gia đình sẽ được tận hưởng cuộc sống an lành, an ninh, an toàn tuyệt đối dưới sự vận hành của Vinhomes.

Kết hợp với mô hình shophouse “2 in 1” vừa ở vừa kinh doanh, đây là những lợi thế hiếm có để phát triển dịch vụ lưu trú dành cho khách hàng là doanh nhân, khách thuê đến từ cả Việt Nam và Trung Quốc.

Sức bật mới cho thị trường vùng biên

Với sự hội tụ của các “ông lớn” trong hệ sinh thái Vingroup, Vinhomes Golden Avenue sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm thương mại dịch vụ, du lịch giải trí hấp dẫn bậc nhất khu vực. Thị trường BĐS vùng biên ngay lập tức dậy sóng với một lượng lớn khách hàng và nhà đầu tư quan tâm đến dự án.

“Hai tháng trở lại đây, nhiều nhà đầu tư tại Quảng Ninh và cả các tỉnh miền Bắc đã liên hệ để đi xem các sản phẩm shophouse, shopvilla của Vinhomes Golden Avenue. Nhiều thương hiệu, doanh nghiệp bán lẻ cũng đang đổ về đây tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh”, anh Nguyễn Trọng Văn, một nhân viên môi giới BĐS tại Móng Cái, cho biết.

Môi giới này cũng cho biết thêm, ngoài sức hấp dẫn từ các dịch vụ, tiện ích thời thượng lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue còn có sức hút mạnh mẽ nhờ vị trí đặc biệt của mình. Theo đó, khu đô thị này nằm ngay trên tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam kết nối từ khu vực cửa khẩu đến Hà Nội, đồng thời cách các cửa khẩu Bắc Luân 2, cửa khẩu Quốc tế Móng Cái chỉ vài phút đi xe.

Vinhomes Golden Avenue sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng kết nối với vị trí có 1-0-2 trong khu vực.

Vị trí đắc địa có 1-0-2 chính là tiền đề để phát triển các hoạt động giao thương, du lịch và gia tăng giá trị BĐS của Vinhomes Golden Avenue trong tương lai. Đặc biệt là khi TP Móng Cái đang nhận được nhiều sự quan tâm với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cùng các chính sách thúc đẩy du lịch.

Trong đó, nhiều chính sách phát huy được hiệu quả rõ rệt, như chiến lược “Hai quốc gia một điểm đến”, phát triển du lịch vùng biên khám phá các thành phố của Trung Quốc, du lịch xe tự lái, du lịch trải nghiệm văn hóa - ẩm thực Việt - Trung… Đó chính là lý do khiến thị trường đều dồn sự chú ý về “ngôi sao mới” Vinhomes Golden Avenue trong thời gian gần đây.