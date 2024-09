Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

(VTC News) -

Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra, đặc biệt với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía Tây.

“Hiện tượng” thị trường chung cư Tây Hà Nội

Trái với diễn biến trầm lắng của một số phân khúc như đất nền, kể từ năm 2022 đến nay, thị phần chung cư ở thành phố lớn diễn ra sôi động khi tỷ lệ hấp thụ sản phẩm liên tục tăng mạnh. Thực trạng này tập trung ở thị trường Tây Hà Nội, nơi đón nhận nguồn cung mới chủ yếu đến từ dự án thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City.

Điển hình như mới đây, ngay khi thông tin tòa Miami 5 chính thức ra mắt, lượng đăng ký nhanh chóng lấp đầy. Trước đó, thông tin về tòa Miami 5 được giới đầu tư và người mua nhà ở thực quan tâm và chờ đợi bởi đây là tòa tháp cuối cùng thuộc phân khu The Miami với thiết kế đậm phong cách nghỉ dưỡng Mỹ.

Các dự án ra mắt tại khu vực phía Tây luôn “chiếm sóng” thị trường.

Sức hút của The Miami 5 còn đến từ nguồn cung ra thị trường khá khiêm tốn, chỉ khoảng 600 căn. Tòa tháp này nằm kề cận với phân khu The Sakura nên cư dân tương lai được thừa hưởng tiện ích sẵn có của cả 2 phân khu: The Sakura và The Miami cũng như hệ thống tiện ích của đại đô thị.

Hay như gần 2 tháng trước, phân The Sola Park thuộc dự án Imperia Smart City cũng ghi nhận “đỏ bảng hàng” khi ra mắt. Lượng đăng ký mua căn hộ The Sola Park tăng liên tục.

Sức nóng của The Sola Park, theo phân tích của giới đầu tư, đến từ vị trí cửa ngõ của đại đô thị. Đây cũng là dự án được đánh giá sở hữu chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn hiện đại, với bể bơi đẳng cấp cùng không gian nội khu như resort.

Sức nóng từ nguồn cung căn hộ cuối cùng tại đại đô thị phía Tây

Theo phân tích của các giới chuyên gia, thanh khoản tốt của các dự án mở bán tại đại đô thị phía Tây nhờ quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, từ hệ thống giao thông hiện đại, trường học chất lượng cao đến khu giải trí mua sắm như trung tâm Vincom Mega Mall, công viên trung tâm Central Park, vườn Nhật Zen Park và hệ thống y tế.

Sự bắt tay giữa hai nhà phát triển bất động sản uy tín Vingroup và MIK Group với tên tuổi chứng thực thông qua loạt dự án chất lượng là điểm cộng khiến người tiêu dùng mạnh tay xuống tiền.

Bên cạnh đó, chất lượng công trình tốt cùng thiết kế concept độc đáo của mỗi dự án là những yếu tố tác động khiến quyết định xuống tiền của người tiêu dùng diễn ra nhanh hơn.

Kịch bản “đỏ bảng hàng” được dự báo sẽ xảy ra tương tự với nguồn cung căn hộ mới tại đại đô thị trong thời gian tới. Theo thông tin rò rỉ, phân khu The Victoria dự kiến sẽ bung hàng ngay trong tháng 9 này. Đây là phân khu cuối cùng trong đại đô thị Vinhomes Smart City, chỉ có 3 tòa tháp với số lượng khoảng gần 2.000 căn hộ.

The Victoria là một trong những phân khu cuối cùng của đại đô thị phía Tây.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa, giao điểm kết nối giữa nhịp sống sôi động và an yên, The Victoria là nơi lý tưởng cho cư dân muốn tìm kiếm không gian sống không gian sống bình yên nhưng không tách biệt với nhịp sống hiện đại, năng động.

Đặc biệt, phân khu này còn nằm ở vị trí vừa có thể tiếp cận với các cung đường lớn bằng tuyến phố nội khu, vừa di chuyển thông qua trục đường huyết mạch Lê Trọng Tấn và tương lai là tuyến Metro line.

Định hình nằm trong phân khúc căn hộ phiên bản nâng cấp nhất của dòng sản phẩm Imperia đã có tên tuổi trên thị trường, The Victoria được dự báo sẽ tiếp tục tạo ra sự bùng nổ trên thị trường nhờ thiết kế đẳng cấp, sang trọng với chuỗi tiện ích vượt trội.

Không gian cảnh quan trong nội khu The Victoria lấy cảm hứng từ những thác nước hùng vĩ và đây là dự án hiếm hoi sở hữu bể bơi dài tới 50m. Ngoài hệ thống nâng cấp khí tươi, điều hòa âm trần và hệ thống nâng cấp chất lượng nước tổng, The Victoria là phân khu hiếm hoi tích hợp ứng ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các căn hộ.

Thừa hưởng tiện ích sẵn có trong đại đô thị thông minh như nhiều tòa tháp trước đó, cộng hưởng vị trí và phong cách thiết kế riêng biệt, phân khu The Vicoria sẽ tiếp tục là phân khu “kéo dài sức nóng” của thị trường chung cư Tây Hà Nội.