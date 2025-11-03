Thị trưởng ở Mexico bị bắn chết giữa lễ hội 'Ngày của Người chết'

(VTC News) -

Thị trưởng thành phố Uruapan, bang Michoacan, ông Carlos Manzo, bị bắn chết tối 2/11 trong lúc dự lễ hội "Ngày của Người chết" (Día de los Muertos) tại quảng trường trung tâm. Sự việc xảy ra khi người dân và du khách đang vui chơi, khiến lễ hội náo loạn.

Theo công tố viên bang Michoacan Carlos Torres Piña, ông Carlos Manzo được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một nghị viên hội đồng thành phố và một vệ sĩ cũng bị thương trong vụ tấn công.

Lễ tang của Thị trưởng Carlos Manzo, người bị bắn chết trong lễ hội “Ngày của Người chết”, tại Uruapan, Mexico, ngày 2/11/2025. (Ảnh: REUTERS)

Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar García Harfuch cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Hung thủ bắn 7 phát súng vào thị trưởng, dùng vũ khí từng liên quan đến các vụ đấu súng giữa băng nhóm tội phạm trong vùng.

“Không loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào để làm sáng tỏ hành động hèn hạ này”, ông García Harfuch tuyên bố.

Đám tang nghẹn ngào, người dân hô vang ‘Công lý!’

Ngày 3/11, hàng trăm người dân Uruapan mặc đồ đen, mang ảnh thị trưởng Manzo, xuống đường tiễn biệt ông trong không khí tang thương.

Dẫn đầu đoàn tang là con ngựa đen của ông Manzo, trên yên đặt chiếc mũ cao bồi mà ông thường đội.

Cảnh sát và binh sĩ được triển khai dày đặc để bảo đảm an ninh.

Khoảnh khắc ông Carlos Manzo bị sát hại được nhiều người ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Các clip cho thấy người dân đang vui lễ hội giữa ánh nến và hoa cúc vạn thọ thì tiếng súng vang lên, khiến đám đông bỏ chạy tán loạn.

Người dân bày tỏ sự xúc động trong lễ tang của Thị trưởng Carlos Manzo, người bị bắn chết trong lễ hội “Ngày của Người chết”, tại Uruapan, Mexico, ngày 2/11/2025. (Ảnh: REUTERS)

“Bukele của Mexico”

Theo giới chức, ông Carlos Manzo đã được bảo vệ từ tháng 12/2024, 3 tháng sau khi nhậm chức. Tới tháng 5/2025, ông được tăng cường thêm lực lượng cảnh sát địa phương và 14 binh sĩ Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của việc tăng cường này không được công bố.

Ông CarlosManzo, cựu nghị sĩ đảng Morena, được nhiều người gọi là “Bukele của Mexico”, ám chỉ phong cách an ninh cứng rắn giống Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Ông đắc cử thị trưởng Uruapan trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập.

Trong những tháng gần đây, ông nhiều lần kêu gọi Tổng thống Sheinbaum hỗ trợ đối phó các băng nhóm tội phạm. Ông cũng công khai cáo buộc Thống đốc bang Michoacan Alfredo Ramírez Bedolla và lực lượng cảnh sát bang tham nhũng, bao che cho tội phạm có tổ chức.

Bang Michoacan từ lâu là điểm nóng bạo lực của Mexico. Nhiều băng nhóm ma túy tranh giành quyền kiểm soát tuyến vận chuyển, phân phối và các hoạt động phi pháp khác.

Cái chết của ông Manzo nối dài danh sách các vụ tấn công nhằm vào quan chức địa phương. Tháng 6/2025, thị trưởng Salvador Bastidas ở thành phố Tacámbaro – cũng thuộc bang Michoacan – bị bắn chết cùng vệ sĩ khi vừa về tới nhà. Tháng 10/2024, nhà báo Mauricio Cruz Solís bị bắn chết ở Uruapan, chỉ ít giờ sau khi phỏng vấn ông Manzo Rodríguez.