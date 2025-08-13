(VTC News) -

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết: “26 người này đều góp phần đưa bạo lực và ma túy vào nước Mỹ - họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm khắc. Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Claudia Sheinbaum và chính phủ Mexico vì sự hợp tác này".

Trong số những trùm ma túy bị dẫn độ có Abigael González Valencia, thủ lĩnh nhóm Los Cuinis liên kết với băng Jalisco New Generation (CJNG), và Roberto Salazar, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại một cảnh sát trưởng Los Angeles năm 2008. Chính quyền Trump đã xếp CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mexico sẽ dẫn độ 26 trùm ma túy sang Mỹ theo thỏa thuận với chính quyền Trump (Ảnh minh họa: Reuters)

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và Bộ An ninh Mexico xác nhận việc bàn giao, cho biết thỏa thuận đạt được sau khi Mỹ cam kết không áp dụng án tử hình với bất kỳ ai trong số họ.

Động thái này nằm trong chiến lược tăng cường an ninh biên giới và trấn áp các băng đảng Mexico đưa ma túy vào Mỹ. Tổng thống Trump cũng được cho là đã bí mật cho phép quân đội Mỹ sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh bị liệt vào diện khủng bố.

Thỏa thuận được công bố ngay trước khi thuế quan 25% với hàng hóa Mexico có hiệu lực. Ông Trump đã trao đổi với bà Sheinbaum và đồng ý trì hoãn mức thuế 30% thêm 90 ngày để đàm phán.

Trước đó, vào tháng 2, Mexico cũng dẫn độ 29 trùm băng đảng, trong đó có Rafael Caro Quintero, kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ tra tấn và sát hại một đặc vụ DEA năm 1985.