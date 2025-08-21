Thị trường địa ốc Vinh: Khi những 'ông lớn' định hình cuộc chơi mới

(VTC News) -

Sự đổ bộ của những “ông lớn” địa ốc

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản thành Vinh vươn lên trở thành điểm đến của nhiều “ông lớn” địa ốc. Hàng loạt dự án quy mô liên tiếp được công bố như Vinh Lotus Residence của Vinhomes, T&T Victory của T&T Group, Eco Central Park Vinh của Tập đoàn Ecopark, hay khu đô thị Vinh Heritage của nhà phát triển bất động sản Mipec.

Sự xuất hiện của những tên tuổi này không chỉ mang đến nguồn cung sản phẩm mới, mà còn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của các chủ đầu tư “lão làng” vào tiềm năng dài hạn của Vinh.

Thực tế, trước đó, thị trường địa ốc thành Vinh chưa có nhiều động lực để bứt tốc khi nguồn cung bất động sản còn nghèo nàn, cơ cấu sản phẩm đơn điệu, đa phần là dự án nhỏ lẻ và thiếu quy hoạch tổng thể. Chính khoảng trống ấy mở ra “cơ hội vàng” cho những tập đoàn địa ốc có tiềm lực.

Nhiều dự án của chủ đầu tư “lão làng” xuất hiện trên thị trường Vinh.

Làn sóng đổ bộ của các “ông lớn” vào Vinh còn được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cộng hưởng trong hiện tại. Một mặt, dân số và thu nhập của người dân tăng trưởng ổn định, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu rõ rệt về sản phẩm nhà ở chất lượng cao, có tiện ích đồng bộ và pháp lý minh bạch.

Mặt khác, hạ tầng giao thông đang bứt phá với cao tốc Bắc - Nam đã thông xe nhiều đoạn qua Nghệ An, tuyến ven biển liên vùng đang được triển khai, cùng kế hoạch nâng cấp sân bay Vinh lên tầm quốc tế. Những động lực này giúp thành Vinh từng bước trở thành trung tâm giao thương mới của Bắc Trung Bộ, “điểm trũng” hút dòng tiền đầu tư.

Trong bối cảnh đó, sự nhập cuộc của các chủ đầu tư lớn mang đến làn gió mới thị trường địa ốc Vinh. Không chỉ dừng ở việc lấp đầy khoảng trống nguồn cung, họ mang tới những dự án bài bản, đồng bộ, chú trọng tiện ích và không gian xanh, qua đó định hình lại diện mạo thị trường.

Khi “cuộc chơi” trên thị trường địa ốc thành Vinh thay đổi

Sự đổ bộ của các chủ đầu tư lớn thực tế không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mở ra một “cuộc chơi” hoàn toàn mới với sự chuyển dịch rõ rệt của dòng tiền. Nếu như trước đây, thị trường địa ốc Vinh chỉ hiện diện những dự án nhỏ lẻ, phát triển rời rạc và thiếu quy hoạch tổng thể, thì nay đã xuất hiện các khu đô thị quy mô, đồng bộ, chú trọng không gian xanh và hệ tiện ích khép kín.

Một trong những minh chứng tiêu biểu chính là khu đô thị Vinh Heritage do Mipec phát triển, nằm trên trục Lê Mao kéo dài. Được định vị là khu đô thị xanh kiểu mẫu với chuỗi tiện ích hiện đại, Vinh Heritage nhanh chóng trở thành “điểm nóng” của thị trường. Các đợt mở bán biệt thự năm 2020, tiếp đến phân khu liền kề năm 2021 đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ vượt kỳ vọng.

Tín hiệu này cho thấy người mua sẵn sàng chi trả cho sản phẩm chất lượng cao, pháp lý minh bạch, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, đồng thời phản ánh thực tế thị trường Vinh đang “khát” những sản phẩm đạt chuẩn mực vượt trội.

Dòng tiền đang đổ vào sản phẩm cao tầng được thiết kế hiện đại, chuẩn quốc tế.

Không dừng lại ở thấp tầng, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang phân khúc cao tầng. Theo đó, hơn 900 căn hộ tại hai tòa tháp Signature và Premier thuộc bộ sưu tập Heritage Collection vừa ra mắt mới đây đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Theo giới đầu tư, sức hút của dòng sản phẩm cao tầng đến từ vị trí đắc địa trên trục Lê Mao kéo dài, sự cộng hưởng giá trị từ quần thể Vinh Heritage đã hoàn thiện, cùng thiết kế căn hộ chuẩn quốc tế và hệ tiện ích “all-in-one”. Việc Mipec tung ra dòng sản phẩm này cũng cho thấy chiến lược đón đầu xu hướng khi nhu cầu sống tiện nghi, hiện đại của tầng lớp trí thức và trung lưu trẻ ngày càng rõ nét.

Heritage Collection – phân khu cao tầng nằm trong KĐT Vinh Heritage - thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Có thể thấy, từ phân khúc thấp tầng đến cao tầng, bất động sản Vinh đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong khẩu vị của người mua. Họ sẵn sàng chi trả cho những dự án xanh, đồng bộ, pháp lý minh bạch và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

Ở chiều ngược lại, rõ ràng khi các chủ đầu tư thấu hiểu thị trường và mang đến sản phẩm chất lượng, giá trị bền vững thì mới có thể giữ chân khách hàng. Chính sự gặp nhau này đã đưa thị trường Vinh bước sang giai đoạn mới, nơi sản phẩm bài bản, khác biệt và mang tính tích sản lâu dài trở thành thước đo sức hút.