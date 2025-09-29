Thị trường bất động sản trung tâm Huế: Cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá

(VTC News) -

Huế được biết đến như một thành phố di sản, có quần thể kiến trúc cổ kính cùng nền văn hóa đặc sắc được UNESCO vinh danh. Với vị thế là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập, Huế đang trong quá trình thay da đổi thịt với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn được triển khai như cao tốc Cam Lộ - La Sơn kết nối TP Huế với các vùng kinh tế trọng điểm, nâng cấp, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài, cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương…

Những hạ tầng này góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển, thu hút người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố - nơi tập trung các điểm tham quan nổi tiếng và hệ thống tiện ích đồng bộ, nhộn nhịp sầm uất, từ đó tạo đà cho thị trường bất động sản khởi sắc.

Thị trường bất động sản thành phố Huế đang có những động lực mới để phát triển sau giai đoạn trầm lắng. (Ảnh: CafeF)

Tuy nhiên, so với các thị trường lớn như Đà Nẵng hay Nha Trang, Huế vẫn còn là “miếng bánh” nhỏ, với đa số các dự án bất động sản tập trung vào phân khúc trung hoặc cận cao cấp. Các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp còn khá ít ỏi, và đặc biệt còn thiếu các sản phẩm có sức nâng tầm thị trường. Điều này phần nào làm hạn chế sức hấp dẫn của bất động sản nơi đây đối với những nhà đầu tư lớn, những khách hàng thượng lưu tại Huế và các khu vực lân cận.

Chính vì thế, việc phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp và hạng sang tại trung tâm thành phố Huế không chỉ giúp hoàn thiện bức tranh thị trường mà còn tạo ra cú hích giúp Huế thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ hơn, gia tăng sự đa dạng hóa sản phẩm và nâng tầm vị thế trên bản đồ bất động sản miền Trung.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tổ hợp shophouse đẳng cấp vượt trội Hue Legacy Residence với số lượng giới hạn được kỳ vọng sẽ là bước đi đột phá, góp phần nâng tầm chuẩn sống và đầu tư cho thị trường bất động sản tại Huế.

Hue Legacy Residence nằm tại trung tâm thành phố Huế nơi dân cư nhộn nhịp, sầm uất.

Hướng đến đáp ứng gu thẩm mỹ và phong cách sống của khách hàng cao cấp, các căn shophouse tại Hue Legacy Residence là sự kết hợp tinh tế và hoàn hảo giữa kiến trúc châu Âu thời thượng và kiến trúc cổ điển tinh hoa của Huế, tối ưu cả công năng và trải nghiệm sống cho chủ nhân shophouse.

Bên cạnh đó, dự án tọa lạc ngay mặt đường Hồ Đắc Di, giữa khu dân cư đông đúc phường An Cựu với mặt tiền rộng thoáng, phù hợp cho các hoạt động kinh doanh đa dạng như cửa hàng truyền thống, quán cà phê, nhà hàng… sẽ tạo ra dòng thu nhập ổn định cho chủ sở hữu. Đây chính là ưu thế vượt trội giúp Hue Legacy Residence trở thành lựa chọn hấp dẫn để an cư và đầu tư sinh lời bền vững, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu tại thành phố di sản.

Thị trường bất động sản trung tâm thành phố Huế đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Sự xuất hiện của một dự án đẳng cấp như Hue Legacy Residence, với vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng và số lượng giới hạn, sẽ góp phần thu hút các nhà đầu tư, nâng tầm thị trường Huế trên bản đồ đầu tư bất động sản miền Trung.