Thi thể người phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 4h45 ngày 27/10, người dân địa phương phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển khu vực Nguyễn Tất Thành – Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Thi thể nữ giới trôi vào bờ biển Đà Nẵng. (Ảnh: C.A)

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, xác minh, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 45 – 50 tuổi, khi phát hiện mang giày trắng, quần vải màu nâu, bên trong mặc áo mưa nylon, bên ngoài mặc áo khoác gió màu xanh và áo mưa màu xám, đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Trên người nạn nhân không có tài sản hay giấy tờ tùy thân.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương và người dân nếu có thông tin liên quan thì liên hệ để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xác minh.