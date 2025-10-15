Thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ 'TeamViewer'

(VTC News) -

UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đang làm các thủ tục mai táng thi thể nam giới được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân.

Khoảng 15h50 ngày 14/10, anh Nguyễn T. (SN 1964, trú tại phường Phú Xuân) đi qua cầu Bãi Dâu thì phát hiện một thi thể nổi trên sông nên trình báo công an. Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến tổ chức vớt, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ, phục vụ công tác khám nghiệm. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày. Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.

Cùng ngày, Đội CSGT đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong.

Hiện trường người đàn ông tử nạn sau khi va chạm với tài SE20. (Ảnh: HN)

Khoảng 21h55 ngày 14/10, tại Km633+500, đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) do lái tàu N.V.M. điều khiển, di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Hà Nội va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Nạn nhân là anh N.C. (SN 1975, trú tại khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nghi vấn nạn nhân tự tử.