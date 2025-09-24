Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông

(VTC News) -

Ngày 24/9, người dân khu vực gần chợ Trụ (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt trên sông, lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h45 cùng ngày, thi thể được phát hiện nổi trên sông đoạn đê Hưng Hòa. Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m63 – 1m65, độ tuổi từ 30 – 35, mặc quần soóc hoa và áo màu trắng, chưa xác định được danh tính.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt, tiến hành trục vớt, đưa thi thể lên bờ và bàn giao cho Công an phường Trường Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.