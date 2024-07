BTC Miss Grand Vietnam 2024 sẽ không tổ chức phần thi trang phục bikini trước chung kết vì một số lý do. Tuy nhiên, giải thưởng Best in Swimsuit vẫn được trao cho cô gái có phần trình diễn áo tắm ấn tượng nhất trong đêm chung kết.