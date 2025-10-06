Thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành Y gây xôn xao, nhà trường lên tiếng

Những ngày qua, thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi, trúng tuyển tiến sĩ Y khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với báo chí liên quan đến vấn đề này, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường. Nhà trường tuyển sinh theo quy chế. Thí sinh đã đăng ký và trúng tuyển đầu vào đào tạo tiến sĩ theo quy định của trường.

Âu Nhật Huy (bên phải). (Ảnh: Trường ĐH Tân Tạo)

Đại diện nhà trường cũng thông tin, theo quy định khi cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội - là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay.

Còn về các bài báo khoa học của thí sinh đã công bố, không liên quan đến quy trình tuyển sinh cũng như nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của nhà trường

Như VietNamNet đã đưa tin, trước đó Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công nhận 25 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025, gồm 7 ở ngành ngoại khoa, 4 ở nhi khoa, 11 ở nội khoa và 3 ở tai - mũi - họng. Đáng chú ý, trong số này có thí sinh Âu Nhật Huy, sinh ngày 20/09/2001 - tròn 24 tuổi, trúng tuyển tiến sĩ ngành Nội khoa.

Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của Trường Đại học Tân Tạo với GPA đạt 3.8/4.0 (xuất sắc); chứng chỉ TOEIC 940/990.

Nam sinh là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học. Anh từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago, Mỹ năm 2025, Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Mỹ).

Ngoài ra, Huy giành giải Nhất Hội nghị khoa học, Khoa Y; học bổng ITA for the Future Fund 2021. Anh có thời gian thực tập y khoa tại bang Indiana, Mỹ (2024), đồng thời từng là trưởng dự án VMcomics - Câu lạc bộ Dr. Plus.

Trên nhóm liêm chính khoa học nêu Âu Nhật Huy là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn nội của trường.

Ngoài ra nhóm này cũng đăng tải thông tin Âu Nhật Huy có tên trong ít nhất 9 bài, gồm 3 bài báo quốc tế và 6 bài trên các tạp chí trong nước. Trong 9 bài báo này, Âu Nhật Huy đều là tác giả phụ và đứng tên chung với mẹ tới 7 trong số 9 bài.

Toàn bộ 9 bài được đăng trong vòng 8 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025. Trung bình mỗi tháng Huy có tên trong hơn một bài báo. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch tuyển sinh tiến sĩ của nhà trường.