Thi lớp 10 ở Nghệ An sớm hơn 10 ngày, hơn 57.000 thí sinh dự thi

(VTC News) -

Ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với các năm trước. Riêng kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự kiến tổ chức vào ngày 28/5.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết thêm, ngành giáo dục đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Trong đó có việc đẩy nhanh xây dựng đề án chuyển Trường PT Hermann Gmeiner thành trường công lập, đồng thời mở rộng cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Lê Viết Thuật.

Bên cạnh đó, Sở cũng dự kiến tăng tối đa chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT công lập tại TP Vinh (cũ) và một số trường ở khu vực lân cận.

Một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An. (Ảnh NTV)

Năm nay ngành giáo dục Nghệ An sẽ không cho phép thay đổi nguyện vọng sau khi kỳ thi kết thúc, đồng thời không giải quyết việc chuyển trường đối với học sinh lớp 10 trong học kỳ I. Việc chuyển trường chỉ được xem xét trong trường hợp gia đình học sinh thay đổi nơi cư trú hoặc bố mẹ chuyển công tác và phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

Được biết, năm học 2026, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Nghệ An tăng mạnh, với khoảng 57.000 thí sinh. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập các năm trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 70%. Số học sinh còn lại sẽ theo học tại các trường ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.