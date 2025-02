Thêm vụ tai nạn xe khách trên Quốc lộ 1 đoạn Phú Yên - Khánh Hòa

(VTC News) -

Chiều 9/2, Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 11h30 cùng ngày xảy ra vụ tai nạn làm lật xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn gần hầm Đèo Cả thuộc huyện Vạn Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, xe giường nằm 34 chỗ, biển số Quảng Ngãi, đi đến hầm Đèo Cả, thuộc Quốc lộ 1, hướng Nam – Bắc.

Khi đến nút giao phía Nam gần hầm, đoạn qua xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tài xế xe khách không giữ khoảng cách và tông vào đuôi ô tô phía trước khiến xe khách lật nghiêng.

Tại hiện trường, xe khách nằm nghiêng một phần trên hộ lan mềm, hư hỏng nặng, ô tô còn lại hư nhẹ. May mắn trên xe không có hành khách nên vụ tai nạn không gây ra thương vong về người.

Hiện, cơ quan chức năng đã có mặt hiện trường, xử lý tai nạn, cảnh báo cho người đi đường. Sự việc không gây ùn tắc giao thông.

Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng trên hộ lan đường, xe hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/2, trên QL1 đoạn qua thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cũng xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 27 người bị thương.

Xe khách tên Tân Kim Chi BKS 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, khi đến đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì tông vào giải phân cách, lật nghiêng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu cũng đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Phạm Quốc Huy (40 tuổi, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) vì tài xế này chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều lái xe khách từ 10 - 30 chỗ.