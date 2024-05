Thêm HLV bị tố 'cắt xén' tiền ăn của VĐV: Sở VH&TT Bình Định làm rõ sai phạm

(VTC News) -

Ngày 7/5, ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tỉnh Bình Định cho biết, đã gửi văn bản đến Công an tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan việc thu, chi tiền của đội bóng ném nữ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh này.

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Định

Theo Sở VH&TT tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Thái Hòa - huấn luyện viên (HLV) đội bóng ném nữ tỉnh Bình Định vướng vào nhiều tin đồn liên quan đến công tác quản lý, ký hợp đồng với vận động viên (VĐV), bất minh trong thu, chi tài chính của các VĐV.

Theo báo cáo của Sở VH&TT, việc HLV cắt một phần chế độ tiền ăn của VĐV tham gia các giải đấu để đóng quỹ là không có. Hằng tháng, các VĐV tự nộp vào quỹ đội bóng ném 500.000 đồng để chi tiêu chung cho 2 đội bóng ném nữ.

Tất cả việc thu chi của đội đều được thủ quỹ vào sổ sách đầy đủ thông qua tài khoản cá nhân của VĐV Đỗ Thị Kim Yến (vợ của HLV Nguyễn Thái Hòa).

Qua kiểm tra sổ thu, chi quỹ thực tế, bắt đầu tư năm 2022, quỹ âm hơn 166 triệu đồng, hết năm 2023 còn âm quỹ hơn 89 triệu đồng.

Khoản tiền âm quỹ lớn nhất là đợt dịch COVID-19 kéo dài, toàn đội phải ở tập trung và chi nhiều cho các VĐV mắc COVID-19. Nhiều khoản chi hỗ trợ cá nhân và tiếp khách... với số tiền lớn từ 5 triệu đồng trở lên đã vượt quá khoản thu - chi của quỹ, dẫn đến số tiền âm quỹ có năm lên đến trên 200 triệu đồng, làm mất khả năng cân đối, gây bức xúc trong VĐV.

Theo lãnh đạo Sở VH&TT tỉnh Bình Định, việc ban hành nghị quyết của đội bóng ném nữ là sai, dẫn đến thưởng, phạt, thu chi không đúng quy định, gây bức xúc dư luận.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Huấn luyện thể thao là đảng viên mà để vợ là bà Đỗ Thị Kim Yến làm thủ quỹ của đội từ tháng 5/2023 đến nay là không đúng. Với số tiền âm quỹ tính đến hết năm 2023 là quá lớn nên ông Hòa và ban huấn luyện phải kiểm điểm chịu trách nhiệm và hướng khắc phục.

Sở VH&TT tỉnh Bình Định quyết định không cử ông Hòa tham gia nhiệm vụ tại giải vô địch các Câu lạc bộ bóng ném quốc gia năm 2024 để tiếp tục làm rõ trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý, khắc phục số tiền chi âm quỹ của đội bóng ném đến cuối năm 2023 là hơn 89 triệu đồng.

Ngoài ra, theo sở này, qua xác minh, việc ông Nguyễn Văn Hùng - HLV Đội bóng đá năng khiếu U13 đã tự ý thu tiền thuê sân tập và tiền quỹ của 21 VĐV đội bóng đá năng khiếu U13 từ năm 2022 đến tháng 8/2023 là có một phần chưa đúng.

Qua đối chiếu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao, năm 2022 không được cấp kinh phí thuê sân tập từ ngân sách Nhà nước cho các tuyển trẻ môn bóng đá, trong đó có U13. Đến tháng 5/2023, trung tâm mới được cấp tiền thuê sân tập cho các đội bóng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, ông Hùng có giữ tiền thuê sân tập và quỹ chung của đội bóng năng khiếu U13, do các phụ huynh đóng góp chuyển thẳng vào tài khoản ông Hùng, điều này là không đúng quy định.

Ông Hùng còn thống kê việc thu chi chưa đầy đủ, không đúng số lượng VĐV so với hàng tháng, không đảm bảo trong thu, chi tiền quỹ do VĐV đóng, gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị. Do đó, Trung tâm đã cho ông Hùng thôi huấn luyện đội bóng U13, để kiểm điểm, đề xuất hướng xử lý.