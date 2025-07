The Zenith Hải Phòng: Tâm điểm kết nối mạng lưới hạ tầng đa chiều

(VTC News) -

The Zenith Hải Phòng không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ cao cấp mà còn là biểu tượng cho phong cách sống hiện đại giữa lòng phố cảng.

Từ vị trí vàng này, cư dân tương lai sẽ kết nối nhanh đến đến các tiện ích y tế quan trọng như Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, Viện Y học Biển Việt Nam… Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận và kết nối tối ưu mọi nhu cầu về giáo dục, mua sắm và giải trí với các tiện ích ngoại khu như Trường liên cấp Edison, Đại học Hàng hải Việt Nam, AEON Mall Hải Phòng...

The Zenith Hải Phòng - biểu tượng cho phong cách sống hiện đại giữa lòng phố cảng. (Ảnh: The Zenith Hải Phòng)

Điều đặc biệt đưa The Zenith Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn chính là khả năng kết nối liên vùng vượt trội. Dự án tọa lạc trên đại lộ Bùi Viện, liền kề Vành đai 2. Trong khoảng 15 phút, cư dân có thể tiếp cận Sân bay quốc tế Cát Bi, trung tâm thành phố, và quan trọng hơn là các khu công nghiệp trọng điểm như Tràng Duệ, VSIP, Tiên Lãng - những "nam châm" thu hút hàng trăm nghìn lao động và chuyên gia trong và ngoài nước.

The Zenith Hải Phòng - Biểu tượng sống mới tại Kiến An

Sở hữu vị trí vàng tại trung tâm Kiến An, The Zenith Hải Phòng được kiến tạo với quy mô 2 tòa tháp cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp 508 căn hộ cao cấp đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ. Dự án không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế kiến trúc hiện đại mà còn bởi triết lý phát triển độc đáo với bộ giá trị Green - Smart - Clean, hướng đến một không gian sống bền vững, thông minh và trong lành.

Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ thông minh tại The Zenith Hải Phòng với bố cục tối ưu, đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên trong gia đình. (Ảnh:The Zenith Hải Phòng)

The Zenith Hải Phòng mang đến đa dạng loại hình căn hộ với diện tích thiết kế khoa học, đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án gồm căn 1PN (42,8–50,9m²), 2PN (64–79,8m²), 2PN+1 (80,5m²) cho gia đình trẻ, 3PN (79,9–87,9m²) cho gia đình đông người. Đặc biệt, có căn Dual Key (87,9m²) linh hoạt cho thuê và Duplex (117,1–118,5m²) sang trọng. Phân bổ diện tích thông minh giúp tối ưu công năng và tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Khi sở hữu căn hộ The Zenith Hải Phòng, cư dân sẽ được trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" được quy hoạch theo tiêu chuẩn resort cao cấp với hồ bơi Zenith điện phân muối, hệ thống Face ID thang máy hiện đại, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp từ Shophouse sầm uất, Gym, Spa & Sauna đến thư viện, Kid Garden và khu vực Co-working Space. Đặc biệt, với 3 tầng không gian xanh độc đáo bao gồm Zenith Garden và Green Lounge và công viên rooftop, dự án mang đến môi trường sống trong lành hiếm có giữa lòng đô thị.

Chính sách ưu đãi đặc quyền - Cơ hội vàng cho chủ nhân tiên phong

Hồ bơi Zenith sử dụng công nghệ điện phân muối hiện đại. (Ảnh: The Zenith Hải Phòng)

Thị trường Hải Phòng có tiềm năng tăng giá mạnh khi giá căn hộ chỉ bằng 1/3 Hà Nội và TP.HCM. The Zenith Hải Phòng áp dụng chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng từ VPBank hoặc VietinBank. Riêng khách hàng vay qua VietinBank được chiết khấu thêm 1,5% và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng và 36 tháng nếu dưới 35 tuổi.

Thanh toán sớm được chiết khấu đến 6,5%, kèm ưu đãi lãi suất quy đổi 11% mỗi năm. Giải pháp tài chính này giúp người trẻ có thêm lựa chọn để hiện thực hóa ước mơ sở hữu không gian sống hiện đại giữa trung tâm thành phố.

Với pháp lý hoàn thiện, The Zenith Hải Phòng đang là cơ hội đầu tư hiếm có tại thị trường Hải Phòng. Trong bối cảnh Hải Phòng đón hàng loạt "ông lớn" công nghiệp với nhu cầu nhà ở cho gần 300.000 lao động và chuyên gia trong năm 2025, việc sở hữu một căn hộ tại The Zenith Hải Phòng không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là khoản đầu tư sinh lời bền vững, đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của thành phố cảng năng động nhất miền Bắc.