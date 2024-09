The Pet Vietnam đem 4 thương hiệu thức ăn hàng đầu tham dự Petfair 2024

(VTC News) -

Trở thành đơn vị sản xuất thức ăn chó mèo duy nhất của Việt Nam có mặt tại sự kiện triển lãm quốc tế chuyên ngành thức ăn thú cưng - Petfair Vietnam 2024 - Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam (The Pet Vietnam) tạo được sự chú ý với bạn bè quốc tế khi mang đến 4 thương hiệu dẫn đầu trong nhiều phân khúc, bao gồm: Pate tươi The Pet Vietnam, thức ăn đóng hộp & sản phẩm thú cưng King's Pet, pate lon King's Pet by Bao Anh và dòng sản phẩm hoàn toàn mới Alpha Pet Vietnam.

The Pet VietNam là đại diện duy nhất của Việt Nam tại PetFair 2024.

The Pet Vietnam - người mở lối tiêu chuẩn thức ăn chất lượng cao cho thú cưng tại Việt Nam

Là một công ty trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chó mèo, Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam trở thành một trong những thương hiệu đầu tiên khai phá thị trường pate tươi cho chó mèo tại Việt Nam với 4 thương hiệu dẫn đầu trong nhiều phân khúc, bao gồm: Pate tươi The Pet Vietnam, thức ăn đóng hộp & sản phẩm thú cưng King's Pet, pate lon King's Pet by Bao Anh và dòng sản phẩm hoàn toàn mới Alpha Pet Vietnam.

Dòng sản phẩm mới nhất với giá thành hợp lý - Alpha Pet Vietnam.

Hơn 8 năm với rất nhiều kinh nghiệm được đúc kết, Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam khẳng định được vị trí dẫn đầu với những sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khoẻ chó mèo và chi phí phù hợp với thị trường Việt Nam.

Dòng sản phẩm pate tươi “quốc dân" The Pet Vietnam được yêu thích.

Không đi theo hướng sản xuất thủ công, Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam đề cao việc xây dựng các dây chuyền tự động hoá - hiện đại hoá, các sản phẩm được sản xuất nghiêm ngặt dưới các sự giám sát của động ngũ kiểm tra chất lượng và hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, HACCP và tiêu chuẩn bao bì BRCGS của Vương Quốc Anh.

Đặc biệt, dòng sản phẩm Pate tươi đã trở thành sản phẩm pate dành cho chó mèo đầu tiên được Viện Pasteur chứng nhận, chứng chỉ xét nghiệm của Vinacert và được Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cấp giấy phép lưu hành toàn quốc hạng mục Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó mèo từ 1 tháng tuổi.

Sản phẩm Hạt dầu cá hồi cho chó kén ăn King's Pet by Bao Anh tạo được tiếng vang trên thị trường.

Có hệ thống đa dạng với hơn 80 sản phẩm, Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam mang đến các lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng người nuôi và thích ứng tốt với nhiều giống chó khác nhau. Đến năm 2024, công ty “phục vụ” hơn 100.000 chó mèo là khách hàng quen thuộc với sản phẩm nổi bật nhất - Pate Tươi Chó Mèo tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận với hơn 130 chi nhánh rộng khắp, vận chuyển hàng hóa xa nhất đến tận Campuchia.

Xuất hiện tại Petfair Vietnam 2024 - đánh dấu bước ngoặt vào thị trường quốc tế

Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam liên tục phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc Tế cả về chất lượng lẫn bao bì. Không kém cạnh bất kỳ nhãn hàng nước bạn nào, các sản phẩm từ Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam làm các khách tham quan tại sự kiện Petfair Vietnam 2024 phải bất ngờ vì độ tươi ngon của các nguyên liệu sử dụng, đặc biệt với bao bì thiết kế tinh giản nhưng nổi bật được dấu ấn rất Việt Nam.

PetFair Vietnam 2024 với 200 gian hàng từ 15 quốc gia.

Trở thành đại diện “thuần Việt” tại sự kiện Quốc tế, Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam đánh dấu bước ngoặt và đưa ra lời khẳng định về mục tiêu đem sản phẩm đi khắp năm châu. Buổi gặp gỡ và giao thương của Công Ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam với các đại diện có mặt tại sự kiện đã nâng tầm vị thế của sản phẩm Công ty Thú Cưng Việt Nam trên thị trường nói riêng và các sản phẩm trong nước nói chung.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thú Cưng Việt Nam Email: thepetvn@gmail.com Website: https://thepet.vn/