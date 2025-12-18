The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

(VTC News) -

Trong bức tranh đó, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, mở đầu cho định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và nhịp sống đô thị cân bằng tại đại đô thị phía Đông.

Điểm đến của cộng đồng cư dân mới

Khu Đông Hà Nội đang chứng kiến quá trình đô thị hóa nhanh với sự hình thành của các đại đô thị quy mô lớn, thu hút mạnh mẽ cộng đồng cư dân trẻ và các gia đình hiện đại. Trong bức tranh đó, Ocean City nổi lên như một trung tâm đô thị mới, nơi hội tụ hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và môi trường sống hiện đại.

Với quy mô khoảng 1.200 ha, Ocean City được phát triển theo mô hình “all-in-one”, tích hợp biển hồ nhân tạo, hồ điều hòa, hệ thống công viên liên hoàn, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và giáo dục. Các tiện ích đã đi vào vận hành giúp khu vực này nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân đông đảo, đặc biệt là các gia đình trẻ và người làm việc tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, khu Đông Hà Nội còn sở hữu quỹ đất lớn, mật độ xây dựng thấp và tỷ lệ không gian xanh cao, những yếu tố ngày càng khan hiếm tại khu vực nội đô. Điều này thúc đẩy xu hướng dịch chuyển của người mua nhà ra vùng ven, nơi vừa đảm bảo khả năng kết nối, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng sống và môi trường bền vững.

Trong bối cảnh đó, các dự án được quy hoạch bài bản, chú trọng kiểm soát mật độ và không gian xanh đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt từ nhóm người mua ở thực có tầm nhìn dài hạn.

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển này, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland, phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City. Dự án được định vị dành cho thế hệ cư dân trẻ, đề cao phong cách sống hiện đại, năng động và gần với thiên nhiên.

The Parkland nằm trong đại đô thị Ocean Park 2 - một trong những khu đô thị quy mô lớn tại phía Đông Hà Nội.

The Parkland "ốc đảo xanh" giữa lòng đô thị

The Parkland có quy mô 33,68 ha, với mật độ xây dựng khoảng 24,8%. Đáng chú ý, gần 9,6 ha được dành cho cảnh quan cây xanh và mặt nước, nhằm tạo lập môi trường sống thoáng đãng và kiểm soát mật độ cư trú trong toàn phân khu.

The Parkland sở hữu công viên trung tâm quy mô 3,6ha đầu tiên tại Ocean City.

Theo đại diện MIK Group, The Parkland được phát triển theo mô hình không gian sống đa lớp. Bên cạnh việc thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của Ocean City, phân khu này được bổ sung chuỗi tiện ích nội khu riêng, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, vận động và tương tác cộng đồng của cư dân.

Các không gian như công viên trung tâm, đường dạo bộ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và quảng trường sinh hoạt được bố trí xen kẽ trong tổng thể cảnh quan xanh, hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và yếu tố nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

The Parkland tiếp cận các trục giao thông chính của khu Đông như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Văn Giang - Hưng Yên. Khả năng kết nối này giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng của toàn khu vực.

Là phân khu đầu tiên, The Parkland đóng vai trò đặt nền móng về quy hoạch, tổ chức không gian và chuẩn sống cho Imperia Ocean City trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có giá trị sử dụng thực, được kiểm soát mật độ và chú trọng không gian xanh, những dự án như The Parkland được đánh giá có lợi thế phát triển bền vững trong dài hạn.