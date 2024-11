The Opus One: Dự án khu Đông TP.HCM vừa mở bán đã tạo kỷ lục thanh khoản  

(VTC News) -

Minh chứng là chỉ sau 30 tiếng mở bán đợt đầu, gần 70% quỹ căn đã có chủ. Chủ đầu tư (CĐT) còn mạnh tay chi ngay 200 triệu đồng để tri ân khách hàng tiên phong trong tuần đầu tiên ra mắt (từ 15/11 – 21/11).

Dự án gây sốt thị trường

Ngày 15/11, Vinhomes chính thức cho ra mắt 2 tòa căn hộ OS1 và OS5 thuộc The Opus One - dự án căn hộ hạng sang và cũng là sản phẩm cuối cùng của Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park. Ngay trong đợt mở bán đầu tiên, kỷ lục thanh khoản đã được thiết lập khi chỉ sau 30 tiếng, 625 căn hộ đã có chủ - chiếm gần 70% giỏ hàng ra đợt đầu.

“Một trong số nguyên nhân chính là do nguồn cung căn hộ ít ỏi, trong khi cầu thì rất lớn. Sản phẩm của Vinhomes từ trước tới nay luôn “hot” do có đầy đủ pháp lý. Với The Opus One, ngay lúc này còn có chính sách bán hàng siêu hấp dẫn”, anh Huy Hoàng, một nhà đầu tư vừa đặt cọc thành công căn hộ OS1, nói.

Chỉ sau 30 tiếng, 70% giỏ hàng đợt đầu của The Opus One đã có chủ.

Theo đó, trong tuần lễ ra mắt, CĐT “chơi lớn” khi đưa ra mức ưu đãi hấp dẫn nhằm tri ân các khách hàng tiên phong. Khách hàng ký Thỏa thuận ký quỹ từ ngày 15/11 đến hết ngày 21/11 sẽ được hưởng mức ưu đãi 200 triệu đồng tại thời điểm ký hợp đồng mua bán. Như vậy, ngay khi vừa mua căn hộ, khách hàng đã “lãi” ngay số tiền không hề nhỏ.

Chính sách bán hàng còn có nhiều điểm cộng khi đưa ra nhiều phương thức thanh toán tùy theo khả năng tài chính của khách hàng. Tiến độ thanh toán linh hoạt và hợp lý, chia thành nhiều đợt, tạo điều kiện cho người mua thu xếp được dòng tiền.

Nếu thanh toán bằng vốn tự có, ngay tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, khách sẽ được nhận ngay ưu đãi 10% giá bán. Khách có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ hạn mức vay lên đến 70% giá bán, lãi suất 0% trong vòng 30 tháng. Với chính sách hấp dẫn này, khách hàng có đến gần 15 tháng sau khi nhận nhà về ở để chuẩn bị kế hoạch trả góp cho ngân hàng. Ngoài ra, những khách hàng mua từ 2 - 3 căn hộ/lần sẽ nhận được ưu đãi từ 1 - 1,5% mỗi căn.

“Nhờ chính sách này, người mua giảm được áp lực tài chính, đặc biệt là không còn phải lo về lãi suất thả nổi, khi thời gian hỗ trợ được kéo dài tới tận tháng 6/2027. Cam kết của CĐT cho thấy sự đồng hành với khách vượt qua cả mốc dự án được bàn giao”, anh Hoàng nói.

The Opus One dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao tới khách hàng vào tháng 3/2026.

Đây cũng chính là điểm cộng của The Opus One khi dự án được mở bán vào lúc đã dần thành hình, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng và nhà đầu tư. Tính đến 31/10, phần thân dự án hoàn thành bê tông cốt thép toàn bộ dầm sàn tầng 3, phần hầm hoàn thành bê tông cốt thép đạt 90%.

Trong tháng 11, CĐT thi công thô bê tông cốt thép đổ sàn tầng 4, 5, 6, đồng thời sẽ đóng nắp hầm chung. Các công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai để bắt đầu xây hoàn thiện tầng 3 vào cuối tháng 11.

Tiềm năng tăng giá

Bên cạnh chính sách bán hàng hấp dẫn, The Opus One còn “hot” rần rần khi được đồng kiến tạo bởi hai thương hiệu BĐS hàng đầu là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản). Với hai CĐT có tiềm lực "khủng", dự án Top 1 tại Vinhomes Grand Park được đầu tư nhiều giá trị hiếm có về vị trí, quy hoạch, hệ tiện ích, thiết kế….

Vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” là yếu tố “đắt xắt ra miếng” của The Opus One.

Trong đó, vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” Vinhomes Grand Park là yếu tố “đắt xắt ra miếng” của The Opus One. Nhờ đó, cư dân chỉ cần 1 - 10 phút di chuyển là có thể tiếp cận hệ sinh thái đủ đầy của Vingroup. Chưa kể, chuỗi tiện ích này liên tục được nâng cấp nhằm gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân.

Về mặt phát triển sản phẩm, The Opus One xứng danh Top 1 thị trường khu Đông khi tất cả các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện liền tường cao cấp. Hệ tiện ích nội khu mang phong cách khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang. Trong đó, đông đảo khách hàng đang đếm ngược đến ngày tiện ích hàng đầu Vinhomes Grand Park – công viên giải trí VinWonders dự kiến ra mắt trong tháng 12 năm nay

Bên cạnh tiện ích kiến tạo chốn sống hoàn hảo, The Opus One còn được giới đầu tư đánh giá cao khi thừa hưởng lợi thế kết nối các công trình hạ tầng giao thông lớn trong khu vực. Đặc biệt, dự án dự kiến bàn giao vào tháng 3/2026 - đúng thời điểm về đích của loạt công trình giao thông quan trọng, trong đó có Vành đai 3 xuyên tâm, giai đoạn 1 của sân bay quốc tế Long Thành…

The Opus One thừa hưởng lợi thế siêu kết nối với các công trình hạ tầng giao thông lớn trong khu vực.

Sở hữu ngàn lợi thế, nhưng giá bán của The Opus One ngay thời điểm này đang vô cùng hấp dẫn. Giữa lúc thị trường khan hiếm nguồn cung, khách hàng và nhà đầu tư chờ đợi sản phẩm mới như “nắng hạn trông mưa”, giá BĐS phân khúc hạng sang liên tục lập đỉnh cao từ 80 triệu đồng/m2 trở lên, The Opus One càng được xếp vào nhóm “hàng hiếm”.

Trong thời gian sắp tới, chắc chắn giá trị của The Opus One sẽ tăng nhiều lần theo các cột mốc quan trọng, như dự án được bàn giao đón cư dân về sinh sống, đại đô thị Vinhomes Grand Park hoàn thiện 100% các tiện ích, các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trong khu vực hoàn thành… Bởi vậy, ngay lúc này, nhiều nhà đầu tư dự báo chính là thời điểm vàng để người mua xuống tiền và nắm trong tay một sản phẩm có tiềm năng sinh lời vững chắc.