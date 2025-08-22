The Opus One - đầu tư nhỏ, sinh lời lớn, lựa chọn của giới đầu tư

(VTC News) -

Giá tầm trung, tiện ích tầm cao

Giữa bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, lãi suất tiết kiệm rơi về mức thấp nhất trong vòng hai năm trở lại đây, giới đầu tư đang chủ động dịch chuyển sang các bất động sản có thể khai thác cho thuê và tăng giá dài hạn. Trong số đó, các căn hộ 1PN - 3PN tại The Opus One (Vinhomes Grand Park) được đánh giá là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất.

“4 tòa căn hộ của The Opus One đã cất nóc vào 31/7, chỉ sau 17 tháng khởi công, càng khiến nhà đầu tư thêm tự tin xuống tiền. Tài sản giá trị thật, pháp lý vững vàng, dự kiến bàn giao đúng hẹn từ tháng 3/2026 sẽ đảm bảo việc đưa vào khai thác ngay, cho thuê hay tăng giá trong dài hạn”, anh Hoàng Minh, chủ sở hữu căn hộ The Opus One, chia sẻ.

The Opus One đã cất nóc 4 tòa căn hộ ngày 31/7, dự kiến bàn giao từ tháng 3/2026.

Thực tế cho thấy, các căn hộ tại Vinhomes Grand Park đang có giá thuê dao động từ 9 - 15 triệu đồng/tháng tùy diện tích, nội thất và vị trí. Với tỷ lệ lấp đầy ổn định 85 - 95%, chủ sở hữu có thể kỳ vọng mức lợi nhuận ròng cho thuê từ 76 - 150 triệu đồng/năm. Con số này chưa tính đến biên độ tăng giá thuê tự nhiên trong 5 - 10 năm tới khi khu Đông TP.HCM tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và thu hút mạnh mẽ cộng đồng chuyên gia.

The Opus One dự báo sẽ thiết lập nhiều con số ấn tượng khi đây là dự án cuối cùng tại Vinhomes Grand Park. Giữa lúc giá căn hộ trung tâm TP.HCM liên tục lập đỉnh giá mới, The Opus One vẫn sở hữu “mức giá vào” hấp dẫn. Với số vốn đầu tư chỉ từ 400 triệu đồng ban đầu, người mua có thể sở hữu căn hộ với thiết kế layout thông minh, nội thất hiện đại và trang bị smarthome. Đây là mức giá tầm trung hiếm hoi cho dòng sản phẩm cao cấp, có pháp lý đầy đủ tại TP.HCM.

Chị Thanh Trà, một khách hàng tại The Opus One, chia sẻ: “Tôi tất toán sổ tiết kiệm vì lãi suất quá thấp, sau khi tham khảo nhiều dự án, tôi chọn The Opus One để đầu tư. Căn hộ này thuộc hàng đẹp nhất khu vực, vì vậy không cần lo về tỷ lệ thuê. Việc sở hữu tài sản có pháp lý rõ ràng cũng giúp tôi an tâm hơn!”.

Tăng giá nhờ vị trí chiến lược và pháp lý vững vàng

Không chỉ hấp dẫn ở bài toán khai thác, The Opus One còn là lựa chọn lý tưởng của khách mua ở thực và nhà đầu tư nhắm đến gia tăng giá trị tài sản nhờ vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park.

Từ The Opus One, chỉ mất 1-10 phút di chuyển để đến với loạt tiện ích, gồm: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, công viên trung tâm 36ha, công viên Grand Park, trường học Vinschool, sân tập golf 2 tầng, quảng trường Gloden Eagle… Các tâm điểm vui chơi giải trí này thường xuyên diễn ra các sự kiện lễ hội lớn, nâng tâm chuẩn sống cho cư dân và thu hút hàng chục ngàn lượt khách đổ về.

“Ngày 23/8 tới đây, tại công viên Grand Park sẽ diễn ra Lễ hội Bia và Ẩm thực Quốc tế - Grand Food Fair. Cư dân đang vô cùng háo hức trước cơ hội được thưởng thức bia thượng hạng, các món ngon từ nhiều quốc gia như Đức, Úc, Hàn Quốc, Bỉ, Séc... Ngoài ra còn có sân chơi tương tác, các cuộc thi, bốc thăm trúng thưởng, trình diễn âm nhạc, biểu diễn pháo hoa”, anh Minh Nhật, cư dân Vinhomes Grand Park, chia sẻ.

Vị trí trung tâm giúp The Opus One trở thành tâm điểm của các lễ hội quốc tế như Grand Food Fair. Cư dân sẽ được chăm sóc đời sống tinh thần, nâng tầm chuẩn sống. Giới đầu tư nhìn thấy cơ hội kinh doanh nhãn tiền đi cùng biên độ tăng giá bền vững.

Grand Food Fair tổ chức vào ngày 23/8, nối dài chuỗi sự kiện quốc tế tại Vinhomes Grand Park.

Từ góc độ dài hạn, các yếu tố hạ tầng đang biến khu Đông thành “hồng tâm” mới của TP.HCM mở rộng. Tuyến Metro 1 và Vành đai 3 sẽ rút ngắn thời gian kết nối đến trung tâm thành phố và sân bay Long Thành. Chính điều này sẽ thúc đẩy giá đất tăng mạnh trong chu kỳ 5 - 10 năm tới. Theo giới chuyên gia, căn hộ The Opus One được dự báo sẽ tăng từ mốc 70 - 80 triệu hiện tại lên mức 110 - 140 triệu đồng/m² vào năm 2035.

So sánh với khu trung tâm TP.HCM, nơi giá căn hộ cao cấp đã chạm ngưỡng 150 - 250 triệu đồng/m², mức giá hiện tại của The Opus One được xem là “món hời” cuối cùng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chọn lọc, The Opus One xứng đáng là “tài sản chống trượt giá” top đầu mà các nhà đầu tư nên nắm giữ trong chu kỳ mới.