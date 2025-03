The Opus One: Căn hộ cao cấp có mức giá 'mềm' hiếm có tại TP.HCM

(VTC News) -

Khu Đông TP.HCM tiếp tục là tâm điểm

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho thấy: giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Khu Đông đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư với tỷ lệ hấp thụ sản phẩm vượt mức 80%. Con số ấn tượng thể hiện rõ sức hồi phục và tiềm năng lâu dài của khu vực này.

Đòn bẩy vàng của khu Đông nằm ở loạt hạ tầng trọng điểm, từ xa lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đến tuyến Metro số 1, Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành. BĐS trong khu vực đang trở thành “đích ngắm” của nhiều nhà đầu tư muốn nắm bắt lợi thế sớm.

Hệ thống tiện ích và giao thông đồng bộ là đòn bẩy vàng của BĐS khu Đông TP.HCM.

Song song với xu hướng thị trường, cuộc đua săn tìm dự án tốt giá hời tiếp tục nóng lên. Theo thống kê, số căn hộ mở bán mới tại TP.HCM trong năm 2024 chỉ đạt 6.429 căn - thấp nhất kể từ năm 2013. Trong bối cảnh phân khúc cao cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, với tầm giá trung bình khoảng 91 triệu đồng/m², việc tìm được sản phẩm chất lượng có giá cạnh tranh trở thành bài toán khó với nhiều nhà đầu tư.

Dựa trên quan sát lâu năm về thị trường, anh Trương Quang Huy, giám đốc một sàn giao dịch tại TP Thủ Đức, cho biết: "Gần đây, nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại khu Đông tăng mạnh. Những dự án có vị trí đẹp và giá cạnh tranh, khách hàng chốt giao dịch rất nhanh. Điển hình như dự án The Opus One (Vinhomes Grand Park), chỉ sau chưa đầy 30 tiếng mở bán, gần 70% giỏ hàng đã có chủ.

Với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và giá chỉ từ 65 triệu/m² - thấp hơn 30% so với mặt bằng chung, đây là một trong những dự án có giá trị trên giá bán hấp dẫn nhất thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung các dự án như vậy ngày càng khan hiếm”.

Sở hữu căn hộ hạng sang với chỉ từ 400 triệu đồng

Nằm tại trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông chiến lược của khu vực. Đặc biệt, khi đường Vành đai 3 xuyên tâm dự án chính thức thông xe gần 15km cầu cạn qua TP Thủ Đức cuối năm 2025, và thông xe toàn tuyến vào ngày 30/6/2026, thời gian kết nối từ The Opus One đến Quận 1 sẽ rút ngắn chỉ còn 20 phút lái xe.

Chưa kể, thời điểm khai thác tuyến giao thông huyết mạch này trùng với thời điểm bàn giao toàn dự án The Opus One. Đây không chỉ là đột phá về kết nối mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy giá trị BĐS gia tăng. Bởi vậy, với mức giá hiện nay chỉ từ 65 triệu/m² của The Opus One có thể xem là “món hời” hiếm có trước khi thị trường liên tục xác lập nền giá mới.

The Opus One còn có siêu lợi thế nhờ vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” của Vinhomes Grand Park. Chỉ từ 1-10 phút, cư dân có thể đến TTTM Vincom Mega Mall sầm uất, trường học Vinschool hệ Cambridge, bệnh viện quốc tế Vinmec cùng bến du thuyền sang trọng... Lợi thế này không chỉ tối đa hóa trải nghiệm sống của cư dân mà còn là điểm cộng nâng tầm giá trị căn hộ.

The Opus One sở hữu bộ tứ tầm nhìn tuyệt mỹ - giá trị vàng để định giá bất động sản hạng sang.

Tiềm năng của The Opus One còn được giới chuyên gia đánh giá cao bởi bộ tứ tầm view ấn tượng: tầm view nghỉ dưỡng và giải trí nhìn ra resort nội khu, đại công viên 36ha, công viên Grand Park; tầm view giáo dục và nghệ thuật hướng về trường Vinschool Cambridge và quảng trường Golden Eagle; tầm view CBD sôi động nhìn ra Vincom, sân tập golf, tháp văn phòng 43 tầng. Đặc biệt, tầm view khoáng đạt nhìn về sông Tắc, sông Đồng Nai mang về nguồn vượng khí dồi dào cho không gian sống của các gia chủ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hệ thống tiện ích đỉnh cao tại The Opus One với hồ bơi vô cực ba tầng, aqua gym và nhiều không gian xanh rộng lớn. Hệ thống tiện ích tầm cao - Sky Amenities, gồm phòng gym, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng,... cũng mang đến cho các cư dân tinh hoa những trải nghiệm sống khó sao chép.

Căn hộ 2PN tại The Opus One được thiết kế hiện đại với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp.

Đặc biệt, mảnh ghép cuối cùng của Vinhomes Grand Park còn được hưởng loạt “ưu đãi chồng ưu đãi” hấp dẫn. Với số tiền ban đầu chỉ từ 400 triệu đồng, khách hàng có cơ hội sở hữu ngay bộ đôi Nhà sang - Xe đẹp và nhiều quà tặng giá trị. Cụ thể, từ 13/2, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi 160 - 280 triệu đồng trừ trực tiêp vào giá bán, tùy loại căn hộ. Ngoài ra, 100 khách hàng đầu tiên sở hữu căn 1PN+1 hoặc 2PN, thanh toán 30% sẽ nhận ngay xe VinFast VF 3 (kèm pin).

Trong bối cảnh khu Đông là đích đến của cả dòng khách an cư và dòng tiền đầu tư, The Opus One chính là lựa chọn lý tưởng để nắm bắt lợi thế sớm. Dự án Top 1 Vinhomes Grand Park cũng là bến đỗ tiềm năng để đón đầu sự phục hồi của thị trường BĐS trong năm 2025.