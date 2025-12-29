Thế hệ trẻ Việt Nam với giấc mơ 'hóa rồng xanh'

(VTC News) -

Nữ tác giả, doanh nhân Trần Tuệ Tri vừa cho ra mắt cuốn sách tiếp theo mang tên Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045. Lần này, tác giả lựa chọn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước.

Nhân vật trung tâm của tác phẩm là cậu bé Nước Non (12 tuổi) trong một hành trình đặc biệt với chuyến đi vượt thời gian đến năm 2045, nơi cậu dần tìm thấy lời giải cho những băn khoăn của mình trong hiện tại. Thế giới tương lai hiện ra qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ.

Tác giả Trần Tuệ Tri.

Tác giả Trần Tuệ Tri chia sẻ bà chọn viết về Việt Nam năm 2045 không chỉ là dấu mốc 100 năm Độc lập, mà còn là cột mốc đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, một tầm nhìn lớn, một lời hứa với tương lai.

"Cuốn sách này không phải là tưởng tượng xa xôi. Nó được viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nơi mọi người đang làm, chuyên gia đang bàn, thế giới đang chú ý, và Việt Nam cũng đang sáng tạo ra những điều riêng có để đóng góp cho nhân loại.

Tôi hy vọng khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy Việt Nam bằng đôi mắt của chính mình và bằng trái tim yêu thương. Bởi giấc mơ hóa Rồng Xanh không khởi đầu từ những con số khô khan, mà từ khát vọng sống tử tế, sáng tạo và đầy bản lĩnh của mỗi người Việt hôm nay", tác giả cho hay.

Ngoài cuốn sách thứ 2, nữ tác giả cũng khởi động dự án có tên Rồng Xanh Fellowship đế hướng tới việc kết nối cộng đồng trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Bà mong muốn đây sẽ trở thành nơi những ý tưởng tâm huyết gặp gỡ hành động thực tiễn, cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững vào năm 2045.

Cuốn sách "Giấc mơ hoá Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri.

Tác giả Trần Tuệ Tri là doanh nhân có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển doanh nghiệp, marketing và xây dựng thương hiệu.

Bà từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao toàn cầu tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G, quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia. Hơn 15 năm sinh sống, làm việc tại nước ngoài, tác giả đã tích lũy tầm nhìn quốc tế sâu sắc và kinh nghiệm đa văn hóa.

Bên cạnh công việc chính, ít ai biết nữ doanh nhân này cũng có niềm đam mê với viết sách. Năm 2023, doanh nhân Trần Tuệ Tri được biết đến với cuốn sách đầu tay Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng.

Cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế nhằm mục đích khơi gợi sự nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của thương hiệu quốc gia và kết nối các sáng kiến nhằm nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.