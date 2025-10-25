The Golden Signature kiến tạo tuyên ngôn phong cách sống mới

(VTC News) -

Không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, đây còn là không gian mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư bền vững cho chủ nhân tinh hoa.

Hải Phòng - thị trường bất động sản đầy tiềm năng

Hải Phòng hiện đang là nền kinh tế TOP 3 cả nước, một những khu vực dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp và khu kinh tế luôn duy trì ở mức cao. Sự sôi động của dòng vốn ngoại kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, hạ tầng và dịch vụ cao cấp - những yếu tố đang thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định: “Hải Phòng đang bước vào chu kỳ phát triển tương tự như TP.HCM cách đây 10 năm, nhưng có điểm xuất phát tốt hơn. Thành phố vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển, vì vậy cơ hội là rất lớn.”

Trong bối cảnh hạ tầng trọng điểm liên tục được đầu tư và hoàn thiện, Hải Phòng ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế năng động của khu vực phía Bắc, đồng thời trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược của Việt Nam ra thế giới.

Tận dụng lợi thế từ mạng lưới kết nối đồng bộ này, các dự án bất động sản cao cấp tại thành phố Cảng đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, trong đó nổi bật là Vinhomes Golden City - khu đô thị sinh thái đa chức năng tại Dương Kinh, có quy mô hơn 240 ha, sở hữu 40 ha cây xanh, hơn 160 tiện ích và cộng đồng cư dân văn minh hơn 24.000 người khi lấp đầy.

Từ Vinhomes Golden City, chủ nhân tinh hoa chỉ mất chưa đầy 30 phút di chuyển để kết nối tới loạt hạ tầng huyết mạch của thành phố và khu vực, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường tỉnh 353, 363, Cầu Rào 3, sân bay quốc tế Cát Bi, cảng Lạch Huyện, Đình Vũ cùng tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sắp khởi công.

Nhờ lợi thế vượt trội này, Vinhomes Golden City không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tâm điểm giao thương - trung tâm mới của Hải Phòng, hội tụ tiềm năng đầu tư sinh lời bền vững.

Giữa khu đô thị hiện đại ấy, The Golden Signature - bộ sưu tập tư dinh đẳng cấp của Vinhomes Golden City - nổi bật như một dấu ấn của phong cách sống thượng lưu.

The Golden Signature - bộ sưu tập tư dinh đẳng cấp giữa lòng phồn hoa

The Golden Signature quy tụ những căn biệt thự diện tích lớn và nhà phố liền kề đắt giá. Từng căn đều được kiến tạo như một “tác phẩm vàng”, kết tinh giữa giá trị thẩm mỹ và công năng.

Đầu tiên là The Golden Legacy - dòng nhà phố cao cấp mang đậm hơi thở thượng lưu. Mỗi căn được thiết kế thoáng rộng với diện tích đất từ 90 - 281m², mặt tiền từ 5 - 11m và sân vườn lên tới 112,5m². 100% các căn đều tọa lạc trên các trục phố và đại lộ lớn, giúp chủ nhân sở hữu tầm nhìn thoáng đãng cùng vị thế đắc địa giữa trung tâm đô thị.

Đặc biệt, mô hình “kép” thông minh cho phép tầng trên để ở, tầng trệt linh hoạt chuyển đổi thành café, spa, showroom, văn phòng hoặc cho thuê thương mại - mang đến khả năng tối ưu cả công năng lẫn lợi nhuận. Nhờ đó, The Golden Legacy trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn dung hòa giữa không gian sống tiện nghi và tiềm năng đầu tư sinh lời ngay trong chính ngôi nhà của mình.

The Golden Legacy - Nhà phố cao cấp công năng linh hoạt.

Trong khi đó, The Golden Retreat - dòng biệt thự nghỉ dưỡng của The Golden Signature - lại khơi gợi cảm hứng sống an nhiên giữa thiên nhiên xanh. Mỗi căn đều có vườn trước và sau, tạo không gian riêng tư để chủ nhân thưởng trà, tổ chức tiệc BBQ hay tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên gia đình.

Dòng biệt thự gồm hai loại: song lập với diện tích đất từ 162 - 316,2m², mặt tiền từ 6 - 16,8m và tổng sân vườn lên tới 162,9m². Biệt thự đơn lập sở hữu diện tích đất từ 266 - 448,4m², mặt tiền từ 15,5 - 23,2m và sân vườn lên tới 196,5m². Thiết kế mở cùng tầm view hướng sông và cảnh quan xanh mát giúp The Golden Retreat mang dáng dấp của một dinh thự nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đa thế hệ, giới tinh hoa yêu sự tĩnh tại, hay nhà đầu tư tìm cơ hội sinh lời từ cho thuê cao cấp.

The Golden Retreat - Biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng.

Cuối cùng, The Golden Regal là dòng biệt thự đầu hồi sở hữu diện tích đất từ 219,7 - 448,4m², mặt tiền 5,6 - 22,2m cùng khu vườn sau thoáng rộng lên đến 244,1m². Lợi thế vị trí đầu hồi giúp The Golden Regal tối đa khả năng nhận diện thương hiệu, đón trọn dòng khách lớn và tạo nên không gian kinh doanh nổi bật giữa dãy phố phồn hoa.

Kết hợp cùng diện tích rộng rãi và công năng linh hoạt, mỗi căn biệt thự có thể dễ dàng chuyển đổi để khai thác thành showroom cao cấp, boutique office, spa hay không gian cho thuê thương mại đẳng cấp, mang lại dòng tiền ổn định và tiềm năng sinh lời vượt trội theo thời gian.

The Golden Regal - Kênh đầu tư chiến lược, mang lại dòng tiền ổn định.

Hội tụ ba dòng sản phẩm cao cấp, đa công năng, The Golden Signature tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh của giới thượng lưu đều được thỏa mãn. Tại đây, cư dân tận hưởng tiện ích 5 sao đồng bộ - từ công viên cây xanh, trường học, khu thể thao, hồ điều hòa, đến các tuyến phố thương mại sôi động, sầm uất của Vinhomes Golden City.

Tất cả đặc quyền này kiến tạo nên chốn an cư, đầu tư lý tưởng, khẳng định đẳng cấp và tầm nhìn dài hạn của những chủ nhân tinh hoa.